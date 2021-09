Alessia Marcuzzi notizia bomba, in Rai farà …

0 SHARES Condividi Tweet

È da un po’ di giorni che si parla di un possibile approccio di Alessia Marcuzzi in Rai. Soltanto qualche mese fa ormai la nota conduttrice aveva dato il suo addio a Mediaset e la notizia aveva colto tutti di sorpresa generando tanto stupore. Insomma Alessia è stata in questi mesi proprio al centro del gossip e sotto i riflettori proprio per la decisione presa dopo oltre 25 anni di lavoro in Mediaset.

Alessia Marcuzzi lascia Mediaset dopo 25 anni in azienda

In molti hanno ipotizzato che ci fossero stati dei problemi tra le parti, ma sostanzialmente così non sembra. Alessia in diverse occasioni ha fatto sapere di non avere più stimoli e di essere alla ricerca di nuove emozioni e nuovi orizzonti. Del resto, anche lo stesso Piersilvio Berlusconi era intervenuto subito dopo l’annuncio della conduttrice per ringraziarla per quanto ha fatto in tutti questi anni in azienda. Poi si è parlato di Alessia e del suo possibile arrivo in RAI, ma fino ad oggi sembra che si fosse trattato soltanto di indiscrezioni non confermate.

Futuro professionale incerto per la Marcuzzi

Adesso però a lanciare un nuovo rumors relativo proprio al futuro televisivo di Alessia è stato il settimanale Oggi. Nella rubrica chiamata Pillole di gossip presente proprio sul settimanale in questione, ci sarebbe una notizia secondo cui Alessia Marcuzzi potrebbe ben presto approdare in RAI. “Dopo l’estate trascorsa in famiglia e con gli amici più cari tra Formentera, la Sicilia e il Golfo di Napoli Alessia Marcuzzi, sta vagliando le offerte che fioccano dal giorno del suo addio a Mediaset”. Queste le parole che sono state rilasciate da Alberto Dandolo sulla nota rivista in questione. Al momento però si tratta sempre di indiscrezioni e non sembra esserci alcuna conferma da parte della stessa Marcuzzi.

Nuovo programma per lei in Rai? Ecco l’indiscrezione

Il suo futuro, infatti, sembra essere ancora un grande mistero. “I soliti ben informati sostengono che il suo futuro sia in Rai”. Questo ancora quanto aggiunto da Alberto Dandolo. Insomma, nel caso in cui Alessia Marcuzzi dovesse realmente approdare in RAI sarebbe per l’azienda un grande colpo in quest’estate 2021. Ma non finisce qui, visto che sarebbe stata diffusa una nuova rivelazione sulla conduttrice. “Si parla di un ingresso spot e poi di un programma tutto suo”, questo ancora quanto aggiunto da Alberto Dandolo. Insomma, Alessia potrebbe quindi approdare ben presto in Rai per la gioia di tutti i suoi follower.