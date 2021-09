Albano, a Ballando con le stelle e con lui ci sarà …

0 SHARES Condividi Tweet

Ormai sembra essere ufficiale il fatto che Albano Carrisi sarà il concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle 2021. In realtà è già da un po’ di giorni che si parla di una possibile partecipazione del cantante di Cellino San Marco alla trasmissione condotta da Milly Carlucci.

Ballando con le stelle, confermata la partecipazione di Albano Carrisi

Adesso però sembra esserci l’ufficialità e la conferma è arrivata proprio attraverso tanti siti internet e diverse riviste. Una tra tutte Di Più Tv dove viene riportata una indiscrezione addirittura sulla compagna di ballo di Albano. Si tratta di Alessandra Tripoli che come tutti gli appassionati del programma sapranno, è stata assente per circa un anno dalle piste, ma adesso sembra che sia pronta a tornare. Alessandra è stata lontana dal programma semplicemente perché è diventata mamma e finita ovviamente la maternità, è pronta a tornare in pista come maestra di Albano Carrisi.

Milly Carlucci con il cantante di Cellino San Marco fa un’eccezione

Riguardo sempre la partecipazione del cantante di Cellino San Marco sembrerebbe che sia stata Milly Carlucci a volerlo nel cast ed a fare la proposta direttamente ad Albano che ha accettato molto volentieri. Si tratta di un’eccezione per la conduttrice visto che da sempre lei si è tenuta lontana da personaggi che sono passati dei vari reality e come tutti sappiamo Al Bano diversi anni fa ha preso parte all’Isola dei famosi. “E’ veramente entusiasta“, si legge sul settimanale riferendosi ovviamente alla partecipazione di Albano come concorrente di Ballando. Un periodo davvero d’oro per Albano, che si appresta anche a condurre una serata speciale, ovvero La notte della Taranta.

Conduzione del Festival di Sanremo per Albano? La risposta del cantante

Proprio di Albano se ne era parlato anche in questi giorni e la sua persona era stata associata al Festival di Sanremo. Sì era infatti ipotizzato che un giorno il cantante di Cellino San Marco potesse condurre la manifestazione canora più importante d’ Italia. Di questo ne aveva parlato proprio lo stesso nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv. Nel dettaglio aveva risposto alla domanda “Potremmo considerare questa serata l’anticamera di Sanremo?“, in riferimento alla conduzione de La notte della Taranta. Ecco la risposta del cantante “No, lo escludo. Il Festival di Sanremo è una macchina troppo complicata e impegnativa, preferisco partecipare come cantante, la carica che ti dà la gara è il massimo”.