Romina Power pubblica una foto con Albano e il web si rivolta “Ora hai esagerato, rispetta di più Loredana”

Romina Power pare non si sia ancora rassegnata alla fine della sua lunghissima e bellissima storia d’amore con il marito Albano, nonostante, a sentire loro, è stata proprio lei che ha posto fine al matrimonio. Ora che Albano pare aver ritrovato la serenità, dopo un periodo burrascoso, accanto a Loredana Lecciso che gli ha dato due figli, Jasmine e Bido, continua a lanciare frecciatine sulla probabile storia d’amore con il marito che potrebbe riprendere.

Di solito i follower sono dalla sua parte perchè nessuno ha dimenticato quanto fosse bella la loro famiglia ma, dopo l’ultima foto postata da Romina Power, anche il web si è rivoltato e ha chiesto a Romina di rispettare in po’ di più l’attuale compagna dell’ex marito, Loredana Lecciso.

Vediamo cosa è accaduto.

Romina Power pubblica una foto di famiglia

Romina Power pare non si riesca a rassegnarsi alla fine del suo matrimonio e dalla sua parte ha certamente i figli, Yari, Romina Junior e Cristel che sono sempre con la mamma e che hanno, da sempre osteggiato il nuovo rapporto d’amore del padre nonostante siano ormai passati vent’anni dall’inizio della storia d’amore con la Lecciso. Infatti, anche quando sembrava che i due dovessero convolare a nozze, voci hanno raccontato che il figlio Yari si sia così opposto che il matrimonio è saltato.

Qualche giorno fa Romina ha postato una foto di famiglia, lei Albano e i figli e ha scritto la seguente didascalia: “Ho ritrovato questa foto che esprime tutta la gioia dei miei figli e nostra di ritrovarci sul palco a Verona tutti insieme”.

La reazione del web

Di solito quando Romina posta qualche foto di famiglia il web, sempre molto nostalgico l’appoggia ma questa volta no tanto che le hanno chiesto di evitare di postare certe foto e di rispettare un po’ di più il ruolo dell’attuale compagna dell’ex marito, Loredana Lecciso. Romina Power, in occasione di un’intervista rilasciata poco prima della pausa estiva a Serena Bortone nella trasmissione “Oggi è un altro giorno” aveva dichiarato: “Adesso è più divertente fare concerti con lui. Ora sul palco gli posso dire di tutto, perché in camera d’albergo non può più rinfacciarmi niente. Sul palco non è cambiato niente, siamo ancora perfetti.” E Poi sulla ex suocera: “La più grande conferma dell’amore avuto da lei è stata quando, dopo tanti anni, io e Albano abbiamo ripreso a cantare insieme. Si è voluta pagare il biglietto da sola, si è seduta in prima fila e si è lanciata verso di me per baciarmi”.