Orietta Berti lancia una bomba: “Io non ho ancora firmato per The Voice Senior e Albano …”

Questo è l’anno e, soprattutto, l’estate di Orietta Berti. Dopo la partecipazione a Sanremo e il tormentone estivo insieme ad Achille Lauro e a Fedez, Mille è richiestissima e occupatissima. Tutti la vogliono, trasmissioni televisive, sponsor e lei ha ritrovato e sta vivendo una seconda giovinezza piena di entusiasmo.

Orietta Berti giudice a The Voice Senior al posto di Al Bano

L’estate sta finendo e stanno per ricominciare tutte le trasmissioni che si erano fermate, appunto, per la pausa estiva. Tra questa c’è The Voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici.

L’anno scorso, in giuria c’era Loredana Bertè Clementino, Gigi D’Alessio e la coppia formata da Albano e la figlia Jasmine. Per quest’anno tutti i giurati sono stati riconfermati tranne Albano e Jasmine perché, si era detto che al loro posto ci sarebbe stata Orietta Berti. Albano e la figlia non avevano preso bene la notizia ma, in ogni caso, avevano fatto gli auguri a Orietta Berti.

Qualche giorno fa, però, Orietta Berti ha lanciato una bomba e ha detto, in occasione di un’intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale: “Non ho ancora firmato il contratto … Ne ho parlato con il mio manager. So che Al Bano da quanto mi hanno detto va a Ballando con le stelle. Ma io non ho ancora firmato il contratto per The Voice Senior”.

E poi Orietta Berti ha anche detto cosa farà certamente: “Tornerò a Che tempo che fa. Mi stanno proponendo tante campagne pubblicitarie”.

Orietta Berti al Festival di Sanremo 2022?

Orietta Berti ha poi parlato della possibilità di partecipare al Festival di Sanremo 2022 che anche quest’anno sarà condotto da Amadeus e ha detto così: “Se tornassi in gara sarebbe un suicidio. Magari un’ospitata”.

E poi, a proposito della collaborazione con Fedez e Achille Lauro ha detto: «Ma nel nostro lavoro non contano gli anni di differenza perché per tutti vale la regola che domani si ricomincia sempre daccapo”.

E poi ha raccontato: «L’altro giorno mi ha telefonato la Vanoni che mi fa: Io in 60 anni di carriera non ho mai sentito tante volte un brano in giro, in radio, dappertutto».

Poi ha voluto svelare cosa è accaduto prima della registrazione: «Quando l’abbiamo registrato, la mamma di Fedez aveva subito previsto: Questo brano prende quattro dischi di platino in due mesi. E più o meno è andata così».

Invece, a proposito dei Maneskin ha detto: «Bravissimi. Lo so che storpio sempre i nomi, non lo faccio apposta. Ad esempio Argentero lo chiamo Formentero. Non ci penso mica, eh, mi viene così».

Invece, dei brani estivi dei colleghi: «Beh quello della Vanoni ha pure un bel video. Poi Pistolero di Elettra Lamborghini. Gianni Morandi? Non sono mai riuscita ad ascoltarlo per intero, è il brano di Jovannotti no?».