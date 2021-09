Pomeriggio 5, l’ospite si scaglia contro Barbara D’Urso “Io qui non volevo nemmeno venire” e lei “Io non capisco perché …”

0 SHARES Condividi Tweet

Pomeriggio 5 è ricominciato e Barbara D’Urso, al timone, sta portando a casa degli ottimi ascolti ma non è ancora partita La vita in diretta condotta da Alberato Matano che prenderà il via lunedì 13 settembre come la maggior parte delle trasmissioni e che l’anno scorso diede parecchio filo da torcere a Pomeriggio 5.

L’ospite perde la pazienza e dice “Io qui non volevo nemmeno venire”

Ieri, nel salotto di Barbara D’Urso, si è registrato qualche momento di grossa tensione a causa della reazione di un ospite dopo la D’Urso ha interrotto il suo discorso.

Si stava parlando del crocifisso nelle scuole e, in particolar modo, della sentenza della Cassazione che ha stabilito che «il crocefisso in aula non può essere obbligatorio, ma non è nemmeno discriminatorio».

Barbara D’Urso aveva, come ospite in collegamento, il professore che nascose il crocefisso in classe. Il professore stava esponendo la sua idea ma, ad un certo punto, Barbara D’Urso lo ha interrotto e lui, fuori di sé, le ha detto: «Fammi parlare e poi ascolto. Anche perché io avevo delle perplessità a partecipare a questo contesto». E Barbara D’Urso per sdrammatizzare un po’ il momento ha esclamato: «Accipicchiarella». E poi la D’Urso ha concluso: «Io non capisco coloro che vogliono togliere invece di aggiungere. Il crocefisso non è pericoloso, aggiungiamo anche i segni delle altre religioni».

E sui social ha incassato tantissimi applausi.

Barbara D’Urso festeggia i 13 anni di Pomeriggio 5

La D’Urso, qualche giorno prima di iniziare Pomeriggio 5, sui social ha scritto: “Ultime ore qui… Poi si torna a Milano e da lunedì 6 settembre sono di nuovo con voi. Mi mancherà la mia campagna, ma voi mi siete mancati un sacco!!! Staremo di nuovo insieme.”

Barbara D’Urso il primo quest’anno festeggia i 13 anni di Pomeriggio 5 e sui social ha scritto così: «Oggi, ma 13 anni fa, iniziavo la mia avventura con voi a Pomeriggio 5 … Era un progetto ambizioso, un esperimento… E sono più orgogliosa che mai di essere ancora qui con voi, pronta per iniziare una nuova stagione».

E poi, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha detto: “Cosa cambierà? Grafica nuova, studio in parte modificato, più moderno e ancora più aperto alla realtà e all’informazione, sigla nuova. Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque, e anche di opinionisti. Non ci saranno più poltrone e divani ma ci saranno comunque diversi volti conosciuti, in studio o in collegamento, a commentare con me i fatti del giorno dei diversi tipi di cronaca, prevalentemente attualità. Mentre nella prima parte del programma mi collegherò con gli inviati per le ultimissime notizie».