Estate in diretta, Roberta Capua resta a bocca aperta e dice a Semprini: “Ma cosa dici?”, momenti di grande imbarazzo

Ieri, venerdì 10 settembre è andata in onda l’ultima puntata di Estate in diretta che quest’anno è stato condotto da Roberta Capua e dal giornalista Gianluca Semprini.

Questa edizione è piaciuta tantissimo e i due conduttori sono stati seguiti da milioni di telespettatori.

Per l’ultima puntata Gianluca Semprini ha fatto uno scherzo a Roberta Capua che si è divertita ma anche molto imbarazzata. Vediamo cosa è accaduto.

Gianluca Semprini fa uno scherzo a Roberta Capua che resta di sasso

Ieri, durante l’ultima puntata di Estate in diretta Gianluca Semprini ha voluto fare uno scherzo a Roberta Capua.

Semprini, che è più basso di Roberta Capua, ha preso un piedistallo e, avvicinandosi alla Capua è salito su e ha detto: “Non so se sono stato alla tua altezza…”.

E poi: “Per tutta l’estate sono stato dieci centimetri sotto di te!”. Questo perchè Roberta Capua è molto alta e lei, in imbarazzo e divertita è scoppiata a ridere e gli ha risposto: “Sei stato sotto di me di dieci centimetri in altezza, ma sopra per professionalità e garbo. Sei stato veramente il partner ideale”.

E poi Roberta Capua ha continuato: “E’ stata un’estate lunga, piena di cose e di avvenimenti che abbiamo raccontato con semplicità”.

E Semprini ha aggiunto, molto commosso: “Vi abbiamo fatto compagnia con i nostri toni e i nostri modi … E voi da casa ci avete seguito in tanti”.

Momenti di tensione con l’intervistata

Ieri, durante l’ultima puntata di Estate in diretta, c’è stato un momento di grande tensione quando un’inviata del programma è andata ad intervistare la mamma di Laura Ziliani, la vigilessa di 55 anni morta e abbandonata tra la vegetazione a Temù, in Vallecamonica lo scorso otto agosto.

Roberta Capua e Gianluca Semprini, da studio, hanno spiegato che le due figlie sono « Paola e Silvia di 28 e 19 anni sono indagate per omicidio volontario e occultamento di cadavere».

La mamma della vittima, la signora Marisa ha detto: «La vita è fatta di verità e di persone, io la verità la so ma non la dico. Consideri io non sono una parente qualunque, sono sua madre».

Poi la giornalista le ha chiesto che rapporti ha con le nipoti accusate di omicidio e lei fuori di sè ha risposto: «Non le interessa quello che faccio io con le mie nipoti».