Karina Cascella al veleno “Le ospitate da Barbara D’Urso non …”

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Karina Cascella per essere una nota influencer ed anche ex opinionista di Uomini e Donne. L’abbiamo conosciuto ormai tanti anni fa, proprio all’interno di uno dei programmi di Maria De Filippi e poi è stata opinionista a Uomini e Donne. In questo contesto si è fatta conoscere, si è fatta amare ed anche odiare da gran parte dei telespettatori italiani.

Karina Cascella, la nota opinionista di Uomini e Donne e salotti di Barbara D’Urso

Effettivamente si è sempre mostrata con un carattere piuttosto forte e sempre pronta a criticare gli altri, anche se poi via via nel corso del tempo questo suo lato del carattere pare lo abbia abbandonato. In tutti questi anni l’abbiamo vista però anche come opinionista nei programmi di Barbara D’Urso, ovvero Pomeriggio Cinque, Domenica live e live non è la d’Urso. Questa è stata la sua professione per diversi anni, ma pare che poi ad un certo punto abbia voluto pensare ad un modo per poter avere un guadagno più sicuro e soprattutto lontano dalla televisione.

Non soltanto tv, Karina ha aperto un ristorante a Milano

Soltanto un po’ di tempo fa ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram di aver aperto un ristorante di cucina Argentina, insieme al suo compagno, a Milano. Sembrava che le cose andassero bene ma a quanto pare, adesso la nota opinionista si troverebbe in difficoltà economiche. “Se pensi che puoi vivere tutta la vita con Instagram, è una stronz*ta. Se pensi che puoi vivere per tutta la vita con le ospitate in televisione da Barbara d’Urso, è una cazz*ta. Io non ho mai vissuto con Instagram o la tv”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Karina Cascella, la quale nel corso dell’intervista ha fatto questa confessione sostenendo che le sue entrate economiche non dipendono e non sono dipese soltanto dal mondo dello spettacolo, del quale fa parte.

Difficoltà economiche per la Cascella? La confessione

Come già abbiamo avuto modo di anticipare infatti, la nota opinionista un po’ di tempo fa ha aperto un ristorante insieme al suo compagno, di cucina Argentina. “Io faccio di tutto all’interno del locale: dalle prenotazioni, di cui mi occupo personalmente, all’accoglienza. Ogni tanto, poi, mi diletto in cucina: l’idea è quella di sposare la cucina napoletana a quella argentina per alcuni piatti”. Questo ancora quanto dichiarato da Karina, la quale non ha di certo escluso la possibilità che possa tornare in tv, anche se ha avviato al di la dei riflettori, un’attività che sembra le stia dando soddisfazioni.