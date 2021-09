Anna Tatangelo, senza mezzi termini su Gigi D’Alessio “Non voglio più …”

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Tatangelo la conosciamo per essere una nota cantante ed anche l’ex di Gigi D’Alessio. I due sono stati insieme per tanti anni e la loro relazione ha fatto tanto discutere per via della importante differenza di età che c’è tra i due.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, la loro storia d’amore e la separazione

Sono stati in tanti a criticare questa relazione, soprattutto all’inizio ma entrambi sono riusciti a dimostrare di essere davvero tanto innamorati. Sono andati avanti così, nonostante le critiche e le polemiche ed hanno messo al mondo anche un figlio di nome Andrea, nato esattamente nel 2010. Poi è arrivata una prima crisi nel 2017 e poi un ritorno di fiamma. Sembrava che le cose andassero per il meglio ma poi, nel 2020 è arrivata la separazione definitiva. Adesso, i due hanno intrapreso delle nuove relazioni e addirittura Gigi sembra essere in attesa del suo quinto figlio dalla nuova compagna. Anna invece sta insieme ad un giovane rapper napoletano di nome Livio Cori. Proprio in questi giorni, la cantante di Sora è tornata a parlare del suo ex compagno Gigi D’Alessio, facendo anche una confessione molto importante. Ma di cosa si tratta?

La confessione di Anna sulla fine della storia con Gigi

Anna Tatangelo è tornata a parlare così della sua relazione con Gigi D’Alessio e lo ha fatto a pochi giorni dall’inizio del programma Scene da un matrimonio da lei condotto. “Ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio. Poi capisci che c’è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l’abito bianco. Ora non lo sogno più, ma non lo escludo, è un sacramento in cui credo”. Questo quanto dichiarato da Anna Tatangelo nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della sera.

La nuova vita della cantante di Sora

Oggi Anna Tatangelo sta insieme ad un giovane cantante che tra l’altro sembra essere più piccolo di lei. Si chiama Livio Cori ed è tra l’altro un rapper molto conosciuto e apprezzato. Gigi D’Alessio invece sta insieme ad una donna di nome Denise, dalla quale aspetta un figlio. “Al di là delle storie vissute, la vita va avanti, ho 34 anni e posso tranquillamente pensare al matrimonio per il futuro. È stata dura la separazione, ma mi posso rinnamorare e perché no, convolare a nozze“. Questo ancora quanto aggiunto dalla cantante di Sora, che sostiene di aver fatto tutto, ma al contrario e che dopo aver messo al mondo un figlio, sicuramente la cosa più importante sarà il matrimonio.