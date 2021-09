Maurizio Costanzo, stronca Miriana Trevisan al GF Vip: “Dubito che ….”

0 SHARES Condividi Tweet

Il GF Vip sta per cominciare e i concorrenti della casa sono ormai pronti ad entrare e lasciare fuori, per diversi mesi, gli affetti più cari. La vetrina del Grande Fratello vip è importante per chi vuole rilanciare la propria carriera ma anche per chi vuole fare un’esperienza insolita. Tra i vari concorrenti quest’anno ci sarà anche Miriana Trevisan che però, non ha ricevuto commenti positivi da parte del grandissimo giornalista e conduttore tv, Maurizio Costanzo. Infatti, il marito di Maria De Filippi ha detto: “Dubito che il GF Vip possa rilanciare chi è uscito di scena dalla tv”.

Mentre Miriana Trevisan, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Chi ha dichiarato: “Cercherò di seguire il mio istinto e in base a questo sceglierò con chi legare”.

Pago, l’ex marito della showgirl ha rilasciato alcune dichiarazioni

Pago, anche lui ex concorrente della casa del grande fratello vip, ha risposto su Instagram a diverse domande su Miriana Trevisan e tra queste gli è stato chiesto perchè non vede un futuro insieme alla sua ex moglie e lui ha detto “ Comunque, ora siamo felicemente divorziati. L’avete capito o no? Mamma mia che fatica”.

Pago, che vive una storia altalenante con la sua ex compagna, Serena Enardu oggi è single ma ha un ottimo rapporto con la ex moglie dalla quale ha anche avuto un figlio.

Il Grande Fratello Vip inizierà domani 13 settembre e i concorrenti , ormai ufficiali sono 22: Ainett Stephens, Alex Belli, Amedeo Goria, Aldo Montano, Andrea Casalino, Francesca Cipriani, Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo, Raffaella Fico, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Nicola Pisu, Tommaso Eletti, Samy Youssef, Davide Silvestri, Sophie Codegoni, Miriana Trevisan, Carmen Russo, Giucas Casella, Gianmaria Antinolfi, Manila Nazzaro e le tre sorella Maconnèn Hailé Selassié.

I rumors dicono che Manuel vincerà questa edizione e lui, che ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù, ha dichiarato: “A volte mi capita di avere dei momenti di scoramento, mi chiudo in camera a riflettere sulla mia condizione, a pensare alla vita di prima”.