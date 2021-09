Reazione a Catena, Marco Liorni senza parole “Questa è davvero una …”

0 SHARES Condividi Tweet

“Reazione a catena – L’intesa vincente” è uno dei programmi Rai di maggiore successo seguito con molto affetto e costanza dai telespettatori. A condurre dal 2019 è il noto presentatore, conduttore radiofonico e autore televisivo italiano Marco Liorni che con il suo talento e con la sua simpatia riesce ad intrattenere giorno dopo giorno milioni di persone. Proprio nel corso dell’ultima puntata andata in onda è successo qualcosa che ha lasciato tutti senza parole, compreso lo stesso Marco Liorni. Ma esattamente cosa?

Grande successo per Reazione a Catena

Reazione a Catena è sicuramente uno dei programmi Rai di maggiore successo. Si tratta nello specifico di un game show televisivo in onda su Rai 1 tutti i giorni, durante il periodo estivo, nella fascia preserale. Negli anni sono stati diversi i presentatori che si sono susseguiti alla guida del programma ovvero Pino Insegno, Amadeus, Gabriele Corsi e per concludere Marco Liorni. La trasmissione nel corso degli anni, dal 2007 ad oggi, ha ottenuto sempre più successo diventando una delle più seguite dai telespettatori.

La scelta dei campioni in gara

Così come in ogni puntata ecco che anche nel corso dell’ultima andata in onda si sono sfidate due squadre. Ovvero quella dei campioni in gara contro i Fraintesi che alla fine della puntata sono riusciti ad aggiudicarsi la vittoria vincendo una grossa somma di denaro ma anche diventando i nuovi ‘campioni’ di Reazione a Catena. Nel corso del gioco, esattamente durante ‘L’intesa vincente’, due dei concorrenti del gruppo i Fraintesi dovevano far capire al terzo componente la parola giusta ovvero ‘quadrante’. Per farlo hanno trovato un modo davvero originale lasciando tutti a bocca aperta.

Le parole dei componenti del gruppo i Fraintesi

La parola da indovinare era ‘quadrante’ e i due componenti del gruppo i Fraintesi hanno trovato un ottimo modo per farlo capire al loro compagno di giochi. “3+1 sull’orologio”, questa la frase costruita dai ragazzi che sono riusciti in questo modo a farsi capire perfettamente dal terzo componente del gruppo che ha subito risposto “Quadrante“. Quanto accaduto ha spiazzato tutti, compreso lo stesso Marco Liorni che ha espresso poche parole “Che costruzione originale, questa è davvero un’intesa vincente”. I Fraintesi sono inoltre riusciti a indovinare la parola di quella sera ovvero ‘Morale’ e diventare i nuovi campioni in gara oltre ad aver vinto 13.875 euro. Immediata anche la reazione dei telespettatori che non hanno perso tempo nel commentare sui social quanto accaduto.