Anna Falchi diretta su Salvo Sottile “Il suo modo di fare …”

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione de I Fatti Vostri che prenderà il via a partire da domani, lunedì 12 settembre. Il programma andrà in onda su Rai 2 alle ore 11.10 ed a condurre saranno due volti nuovi ovvero Anna Falchi e Salvo Sottile. Una coppia ‘nuova’ che si trova a lavorare insieme per la prima volta ma che nonostante ciò, sembra essere molto affiatata. Proprio Anna Falchi ha infatti speso delle bellissime parole per il collega nel corso di una recente intervista concessa al settimanale Tele Più facendo anche delle importanti rivelazioni.

Anna Falchi e Salvo Sottile alla guida de I Fatti Vostri

I Fatti Vostri è un celebre programma di intrattenimento in onda su Rai 2 la cui nuova edizione prenderà il via a partire da domani 13 settembre alle ore 11.10. Una grande novità di questa nuova edizione è legata alla presenza di due nuovi conduttori ovvero Anna Falchi e Salvo Sottile che per la prima volta si troveranno a lavorare l’uno al fianco dell’altro. Nonostante ciò però tra i due sembrerebbe esserci una grande sintonia resa ancora più chiara dalle parole espresse proprio dall’attrice ed ex modella.

La differente carriera dei due conduttori

Quella composta da Anna Falchi e Salvo Sottile è quindi una coppia televisiva destinata a funzionare, nonostante i due abbiano alle spalle una diversa carriera televisiva. Anna Falchi infatti può vantare una lunga carriera da modella e attrice, mentre invece Salvo Sottile è nato come giornalista e si è poi dedicato alla conduzione di programmi di approfondimento, ma anche telegiornali. Adesso i due si troveranno l’uno al fianco dell’altro alla guida di un programma di successo, ovvero I Fatti Vostri e i telespettatori sembrano entusiasti di questa scelta.



Le parole di Anna Falchi

“Mi piace il suo stile, il suo modo di fare. Abbiamo trascorsi diversi, provenienza diversa, io dal Nord e lui dal Sud, ognuno con il proprio bagaglio culturale. Ci può essere un bel confronto”, queste nello specifico le parole espresse da Anna Falchi nel corso dell’intervista concessa al settimanale Tele Più. Ma non solo, la donna ha anche rivelato di seguire Salvo Sottile da molto tempo e di preciso da quando si trovava alla conduzione di Quarto Grado. E, ha continuato “Se qualche tempo fa mi avessero detto che avrei avuto Salvo Sottile come compagno avrei esclamato Wow, che fortuna”.