Sonia Bruganelli scrive un post che fa preoccupare i fans “Si sta bene anche da soli”

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis è sempre molto attiva sui social e, spesso, coinvolge i suoi follower raccontando momenti della sua vita, ultimamente facendo vedere anche il suo lato più vulnerabile. Anche se si diverte a provocare e a scatenare i suoi follower quando posta momenti della sua vita che, a detta di tanti, sono più che altro un’ostentazione di ricchezza, a volte mostra anche il suo lato tenero di mamma innamorata dei suoi figli.

Ogni tanto si parla di crisi tra lei e il marito Paolo Bonolise, qualche giorno fa, lei ha scritto un post che ha fatto credere che davvero la loro vita matrimoniale scricchioli un po’. Vediamo cosa ha scritto sui social Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli sui social ha scritto: “Ne deve valere la pena altrimenti lascia stare, si sta bene anche da soli”

Sonia Bruganelli, che da oggi 13 aprile avrà il ruolo di opinionista nella trasmissione di canale 5 Grande fratello vip, ha scritto un post sui social che ha fatto pensare, ancora una volta che tra lei e il marito Paolo Bonolis le cose non vadano troppo bene.

La Bruganelli ha scritto su Instagram: “Ne deve valere la pena altrimenti lascia stare, si sta bene anche da soli”.

In tanti si sono chiesti se veramente il matrimonio della Bruganelli sia in crisi ma, al di là di queste parole, da parte della moglie di Bonolis non ce ne sono state altre.

I commenti sul web

Dopo che la Bruganelli ha scritto questo post, i commenti sono stati tantissimi. C’è chi ha scritto: “Lo sostengo da quando ero giovincella e di certo non avrei mai rinunciato alla mia bellissima gioventù con una palla al piede🦋🦋🦋”, o chi ha detto: “Io sto benissimo da sola infatti”.

E anche: “non deve valere la pena per interesse, si deve fare per amore e con il ❤ cuore” ma c’è pure chi ha scritto, con un tono anche abbastanza malinconico: “Non si sta bene da soli. Si cerca di adeguarsi 😏”.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli da oggi 13 settembre, inizieranno la loro nuova avventura di opinioniste all’interno del programma “Grande fratello vip” e pare che, ancor prima di iniziare, i rapporti tra di loro siano abbastanza tesi. E’ difficile che, anche se c’è della maretta tra le due trapelerà, piuttosto tenderanno a far vedere di andare daccordo anche se il carattere della Bruaganelli così diretto e schietto probabilmente mostrerà, laddove ce ne siano, delle tensioni. La Volpe appare essere molto più diplomatica ma, certamente, da stasera ce ne saranno delle belle da vedere.