Katia Ricciarelli lascia tutti a bocca aperta “Ho deciso di partecipare solo perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

L’attesa è ormai finita e oggi lunedì 13 settembre 2021 inizia la nuova edizione del Grande Fratello vip. Il programma sarà ancora una volta condotto da Alfonso Signorini, il quale sembra essere pronto ad accogliere tutti i suoi vip all’interno della casa più spiata d’Italia.

Grande fratello vip 6, riparte oggi la grande avventura di Alfonso Signorini

Pare che dopo il successo della scorsa stagione, anche questa nuova edizione del reality di casa Mediaset sia destinato a replicarlo. Ne è una prova il fatto che tra i vip ci siano personaggi di grande spicco. Una tra tutti il soprano più famoso di tutti i tempi, Katia Ricciarelli. Ebbene sì, l’ex moglie di Pippo Baudo è pronta per questa nuova avventura e questa sera varcherà proprio la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Di questo e di tanto altro ne ha parlato proprio la stessa Katia, nel corso di una intervista che ha rilasciato al settimanale Visto.

Katia Ricciarelli nel cast del reality di casa Mediaset

Ebbene sì, Katia Ricciarelli è stata ufficializzata già da diverse settimane come concorrente della sesta edizione del Grande Fratello vip. Il reality inizierà proprio oggi lunedì 13 settembre e andrà in onda su Canale 5 come sempre accade ormai da diversi anni. Pare che prima di varcare la porta rossa, nei giorni scorsi Katia Ricciarelli abbia voluto parlare di questa nuova avventura e anche del perché ha accettato questa nuova sfida.” Mi sono convinta a partecipare, mi sono detta che questa potrebbe essere l’ultima sfida della mia vita. Chi lo sa? Spero di no, ma la mia età la conoscono tutti. Non devo dimostrare più niente a nessuno”. Questo quanto dichiarato da Katia, la quale ha sottolineato come per lei sarà sicuramente un’avventura nuova e molto stimolante.

La confessione dell’ex moglie di Pippo Baudo

Parlando della convivenza con gli altri coinquilini e partecipanti del reality, sembra che Katia abbia detto di non conoscere proprio tutti e che alcuni di questi sono per lei proprio sconosciuti. “Degli altri concorrenti non penso niente, anche perché per scelta non ho voluto sapere chi sono. Non vado su internet, tra l’altro sono negata, a chi mi chiede informazioni dico sempre che punto sull’effetto sorpresa”. Questa la confessione della cantante su Visto. Inevitabilmente poi, nel corso dell’intervista, Katia ha fatto dei pronostici riguardo la sua permanenza all’interno della casa. A tal riguardo, ha preso in considerazione il fatto che se il reality dovesse durare tanto, come la scorsa stagione, sicuramente non riuscirebbe a resistere per tutti quei mesi.