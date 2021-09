Orietta Berti svela che Achille Lauro ha …

0 SHARES Condividi Tweet

In quest’ultimo periodo Orietta Berti è stata al centro del gossip e sotto i riflettori, anche per il brano presentato insieme a Fedez ed a Achille Lauro. Stiamo parlando del brano intitolato Mille, uscito proprio all’inizio di questa estate 2021 e che pare sia diventata una vera e propria hit.

Orietta Berti, grande successo con il brano Mille

Possiamo definire quindi Orietta una vera e propria Star della musica contemporanea, ma ovviamente la conosciamo tutti per essere una grande artista. Negli anni è riuscita a conquistare milioni di fan, grazie alla sua splendida voce da usignolo ed al suo timbro davvero molto particolare. Nonostante oggi abbia 78 anni, Orietta Berti è in grado di catturare l’amore e l’attenzione di intere generazioni e in questa estate 2021, è riuscita grazie alla vicinanza di due personaggi e cantanti molto popolari tra i più giovani. Stiamo ovviamente parlando di Fedez e Achille Lauro.

La cantante racconta le emozioni nell’essere tornata sul palco dopo due anni

La cantante è così intervenuta in questi giorni sul palco dei Seat Music Awards all’Arena di Verona e anche in occasione delle Power hits estate. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato proprio in quest’ultimo periodo, pare che Orietta Berti abbia voluto parlare di questo ritorno all’Arena di Verona dopo parecchio tempo di fermo. “L’Arena già fa emozionare perchè io sono stata parecchie volte per il Festivalbar. Quest’anno sono felice perchè mi è capitata una bella cosa, una cosa inaspettata, una sorpresa che mi ha voluto fare Fedez ed Achille Lauro e devo sempre ringraziarli. Devo dire la verità: mi sento miracolata!”. Queste le dichiarazioni rilasciate dalla cantante. Nel corso dell’intervista, Orietta inevitabilmente non poteva non parlare dei suoi compagni di avventura, ovvero Achille Lauro e Fedez. Ecco le sue parole.

Le considerazioni su Fedez e Achille Lauro

“Fedez è molto preparato, quando abbiamo fatto il disco loro erano così sicuri che hanno detto ‘noi in quattro mesi faremo quattro dischi di platino’, ed avevano ragione loro!”. Per quanto riguarda Achille Lauro, pare lo abbia chiamato “sornione”. Secondo quanto riferito dalla cantante, sarebbe stato proprio Achille ad inventare questo famoso balletto dei ventagli con un suggerimento arrivato proprio da Chiara Ferragni. Insomma, sembra che il trio sia riuscito grazie alla voce e anche al ballo, a diventare una vera e propria hit che ha conquistato ben 60 milioni di visualizzazioni, oltre che vari dischi di platino.