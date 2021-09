Scherzi a parte, Gianfranco Vissani nella bufera, dopo lo scherzo il web gli si rivolta contro

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera è iniziata una nuova stagione di Scherzi a Parte, ovvero il programma Mediaset condotto per la prima volta da Enrico Papi. Il programma è stato piuttosto seguito e tanti sono stati gli scherzi andati in scena che hanno tanto divertito il pubblico da casa. Eppure, sembra che ci sia stato uno scherzo nello specifico che ha fatto storcere il naso a molti telespettatori. Si tratta dello scherzo che ha avuto come vittima proprio il noto chef Gianfranco Vissani. Ma cos’è accaduto e per quale motivo lo scherzo è stato tanto criticato?

Scherzi a parte, il programma Mediaset parte con il botto

Gianfranco Vissani è stato quindi protagonista di uno scherzo andato in scena nella prima puntata di Scherzi a parte. Nello specifico lo chef sarebbe stato raggiunto ovviamente da una falsa squadra di ispettori ASL, mentre stava facendo proprio il servizio che sarebbe dovuto andare in onda in televisione. Ovviamente anche questo faceva parte dello scherzo.

Critiche per Mediaset, lo scherzo allo chef Gianfranco Vissani non piace affatto

Pare che ad un certo punto però lo chef sia andato proprio su tutte le furie, reazione che sarebbe aumentata nel momento in cui l’ispettore avrebbe iniziato a punzecchiarlo anche sul fatto che all’interno del ristorante non venissero rispettate le norme anti covid. Lo chef si sarebbe adirato parecchio e ad un certo punto avrebbe anche iniziato ad urlare delle parolacce e si sarebbe scagliato letteralmente contro gli operatori. La redazione è dovuta intervenire con tutta una serie di bip per censurare ovviamente le parolacce pronunciate dallo chef. Questo scherzo se da una parte ha divertito in molti, tanti altri invece si sono riversati soprattutto su Twitter criticando duramente la scelta della redazione. “Fa schifo da quante parolacce ha usato, una roba oscena” ed ancora “Ma sta roba dovrebbe far ridere? Lui che sclera per le norme anti covid?”. Questi alcuni dei commenti apparsi sotto al post.

Piovono commenti negativi e critiche sui social contro Vissani e contro Mediaset

“Risulterò pesante ma uno scherzo sul covid anche no e poi lui ne sta uscendo male male #ScherziaParte”, ha scritto un utente ed ancora un altro “L’arroganza degli chef”. Molti hanno voluto criticare il fatto che proprio nella prima puntata la redazione abbia scelto di mandare in onda uno scherzo incentrato proprio sul tema covid. “Scherzare sul covid? Mostrare quindi uno che urla all’ASL? Che senso aveva questo scherzo? Faccina con monocoloFaccina con monocoloFaccina con monocolo vergogna”, avrebbe scritto un utente. Non è nemmeno passata inosservata la frase pronunciata da Vissani“Io sono anti Covid”.Insomma, Mediaset pare che sia stata duramente attaccata per aver deciso di mettere in onda questo scherzo.