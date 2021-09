Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, dopo la lite Mediaset decide di …

0 SHARES Condividi Tweet

Ormai è da tantissimo che si parla di una possibile lite che pare sia avvenuta tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. I due si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia durante la scorsa edizione del Grande Fratello vip. Sembrerebbe che la loro amicizia sia nata proprio all’interno della casa più spiata d’Italia e pare che i due fossero diventati davvero inseparabili.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, la loro amicizia anche fuori dalla casa

Inevitabilmente, una volta usciti dalla casa i due hanno continuato a frequentarsi ed a sentirsi, fino ad un certo punto. Poi sarebbe accaduto qualcosa che non è stato mai rivelato e che ha portato i due a prendere le distanze. Non si sa effettivamente che cosa sia accaduto, ma una cosa è certa ovvero che Tommaso e Francesco avevano legato davvero tanto. Addirittura si è parlato di una cotta che il vincitore del reality avesse preso per il suo compagno d’avventura che però, oltre ad essere etero pare sia anche felicemente fidanzato. In realtà Francesco non ha mai preso in giro nessuno e sin da subito ha messo in chiaro il fatto di essere soltanto legato a Tommaso da un sentimento di amicizia.

Lite tra Zorzi e Oppini?

Ad un certo punto, poi, nel corso dei mesi si è parlato di una lite che avrebbe portato i due a prendere delle posizioni differenti. I due non hanno mai confessato o confermato che effettivamente tra di loro ci fosse stata una lite, ma adesso a questa storia si unisce anche un altro punto. Tra le due parti sarebbe intervenuta addirittura Mediaset, l’azienda che avrebbe deciso di schierarsi dall’una piuttosto che dall’altra parte. In che senso? Pare proprio che negli scorsi giorni, sul profilo di Francesco sia apparso un post, che lo ritrae in compagnia di un collega.

Nuovo programma per Francesco, Mediaset si schiera dalla sua parte

Attraverso questo video, il figlio di Alba Parietti avrebbe così annunciato l’inizio di un nuovo capitolo per lui, ovvero un programma tutto suo incentrato sullo sport. Il programma si intitola Panchinari e Francesco sarà proprio il conduttore. “Il nuovo programma realizzato da Mediaset racconterà il lato pop della Champions League. Lo sport in campo visto dalla panchina in compagnia di tanti ospiti, provenienti anche dal mondo dello spettacolo e della musica, lanceremo sfide e prepareremo giochi in studio anche con voi da casa, quindi sedetevi con noi in panchina e mettetevi comodi!”. Questo quanto dichiarato dal figlio di Alba Parietti. Mediaset si sarebbe schierata dalla parte di Francesco.