Adriana Volpe pubblica un post per l’inizio del Gf Vip 6 e l’ex marito Roberto Parli le rivolge accuse pesanti, lei …

Questa sera partirà ufficialmente la sesta edizione del Grande Fratello VIP con tante novità e tanti nuovi personaggi che si metteranno ancora una volta in gioco. Questa edizione del reality di casa Mediaset si appresta ad essere un grande successo, così come quello dello scorso anno. Alfonso Signorini, che anche per quest’anno è il conduttore del reality ha annunciato delle novità molto importanti. Una di queste riguarda proprio gli opinionisti che quest’anno saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Adriana Volpe da concorrente a opinionista del Grande fratello vip

Adriana ha già preso parte al reality, ma come concorrente, mentre quest’anno si appresta a partecipare sotto un’altra veste. Di questo e di tanto altro ne ha parlato proprio la stessa conduttrice nel corso di un’intervista che ha rilasciato nei giorni scorsi. Adriana Volpe nell’ultimo periodo è stata purtroppo anche al centro del gossip e sotto i riflettori per via della sua vita privata. Sappiamo bene che si è separata dal marito Roberto Parli, il quale in diverse occasioni non ha perso tempo nel riservarle delle accuse e delle critiche anche piuttosto forti sui social network.

Problemi con l’ex marito Roberto Parli

Era già accaduto nelle scorse settimane e anche nei mesi passati, ma adesso il marito è tornato ad attaccarla pubblicamente sui social network. Pare che l’uomo sotto ad un post abbia scritto tutta una serie di frasi che sono anche apparse senza senso. Si tratterebbe di un post pubblicato proprio da Adriana Volpe e nello specifico di una fotografia, dove la stessa appare al fianco di Alfonso Signorini. Adriana avrebbe condiviso questo post per ricordare a tutti quanti l’inizio del reality, che come abbiamo già anticipato, prenderà il via oggi lunedì 13 settembre. In realtà si tratterebbe di un fotomontaggio dove Alfonso e l’opinionista sono seduti su dei sgabelli su una pista da velocisti.

Sotto al post di Adriana, l’ex marito insulta gravemente la conduttrice

Ebbene sotto al post, l’ex marito di Adriana Volpe ha cominciato a pubblicare una serie di messaggi e critiche piuttosto pesanti. «Come imprenditore non avrei mai fatto soffrire così una bambina di 9 anni… Siete una vergogna, ma alla figlia che continua a stare male e piangere nessuno pensa? Nemmeno quelli del GF? C’è chi pensa solo ai diritti delle donne, ma i figli dove vengono messi?». Queste alcune delle frasi da lui riportate da un utente che porta proprio il nome di Roberto Parli. Qualcuno ha potuto pensare che si trattasse di un caso di omonimia, ma in realtà, nel profilo l’uomo ha una immagine anche della figlia Gisele. Il post, ad ogni modo, è stato cancellato proprio dalla conduttrice.