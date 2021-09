Enrico Papi, Alessia Marcuzzi non vuole lavorare con lui e Papi decide di raccontare la verità

0 SHARES Condividi Tweet

Enrico Papi, domenica 12 settembre è tornato in tv con il programma di prima serata Scherzi a parte che va in onda su canale 5.

Prima che iniziasse il programma, quando non erano stati ancora ufficializzati i palinsensti, si diceva che Scherzi a parte era stato offerto anche ad Alessia Marcuzzi ma che lei si era rifiutata di lavorare con Enrico Papi per antiche ruggini. Ora a parlare di questo è proprio Enrico Papi. Vediamo cosa ha detto.

Alessia Marcuzzi non vuole lavorare con Enrico Papi e lui svela come stanno le cose

Enrico Papi ha parlato dei rumors che volevano una Alessia Marcuzzi ferma sulla sua decisione di non lavorare con lui.

E lui, a questo proposito, ha detto: “Non ne so niente, anzi direi che si tratta di falsità assolute su cui qualcuno ha voluto speculare, non lei ovviamente”.

E poi, ha aggiunto: “Non ne so niente e non spetta a me fare analisi o commentare le libere scelte di una grande professionista, poi, ripeto, non c’è nessuna questione in sospeso“.

Enrico Papi conduce Scherzi a parte

Enrico Papi ha raccontato del suo futuro lavorativo: “Ho firmato un contratto pluriennale: ci sono progetti, ho tante idee e partecipo sempre attivamente alle trasmissioni cui prendo parte. Ma ci tengo a ringraziare per questa opportunità: spero di regalare un po’ di sana spensieratezza al pubblico che ci segue da casa“.

Papi, che ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage, ha raccontato cosa gli è successo e come si è sentito dopo aver lavorato per

4 anni a Tv8 e poi messo da parte: “Ho capito i perché e certe cose non le accetterò mai più”.

E poi di Scherzi a parte dice: “Più che una rivincita lo vivo come un debutto. Ero in una situazione idilliaca a Tv8 dove sperimentavo i miei prodotti con risultati di ascolti importanti e ho intrapreso questa strada per il gusto di mettermi in gioco. Non è un riscatto”.

E poi, ancora: “ … in Scherzi a Parte lascio tutto quello che può essere l’aspetto storico, anche con dei riferimenti, ma ho inserito delle novità, aspetti che sono da me fortemente voluti, proprio per personalizzarlo. In studio ci sarà un clima goliardico e l’intera puntata sarà incentrata su uno scherzo in diretta ad un vip, con la complicità degli altri presenti in studio, i quali possono essere vittime e contemporaneamente carnefici. Era un’idea che avevo in mente da anni”.

E poi Papi racconta di essersi sentito bullizzato: “

Sono arrivato a fare questo lavoro partendo dal basso e tutti i risultati ottenuti li ho conquistati sul campo. In un momento particolare della mia carriera, forse quello di maggiore successo, c’è stata una pressione forte sulla mia persona che mi ha messo ai margini e mi ha costretto ad aspettare il momento più opportuno… Le ragioni col tempo le ho capite benissimo e mi è servito da lezione, perché certe cose non le accetterò mai più. Sono una persona che non ama entrare nei particolari e non farò nomi di persone specifiche. Questo è un mondo in cui ciò che si vede dall’esterno non rispecchia, spesso, ciò che accade dentro la macchina. Il pubblico è sempre quello che decide, ma non sempre chi è premiato dal pubblico lavora. Io ho sempre amato non entrare nel campo altrui, concentrandomi sul lavoro”.