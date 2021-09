Detto Fatto, Giovanna Civitillo spara a zero contro Serena Rossi: “Doveva …”

0 SHARES Condividi Tweet

Con la seconda settimana di settembre, quasi tutti i programmi televisivi sono tornati e, tra questi, anche Detto fatto condotto da Bianca Guaccero.

Qualche giorno prima di cominciare, Bianca Guaccero ha rilasciato un’intervista in occasione della quale ha detto: «Nei mesi del Covid è sempre stato il pubblico la nostra forza. Ci ha salvato il contatto con le persone: sapere che erano felici per la nostra leggerezza, anche se mantenuta faticosamente, ci ha fatto andare avanti con il sorriso, senza mollare. E anche quest’anno saranno loro da casa la nostra guida».

E poi ha aggiunto: “ … alla fine della stagione mi sembra sempre difficile staccarmi, abbiamo un bel gruppo unito, mi manca l’adrenalina che vivo tutti i giorni in onda e soprattutto il contatto col pubblico. Ho una sana dipendenza, quella di sentirmi parte di un progetto grande che unisce le persone»

Lo spazio che all’interno di Detto fatto è dedicato al gossip, è condotto dalla Guaccero insieme a Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus e ieri le due conduttrici si sono occupate, fra gli altri, di Serena Rossi.

Vediamo cosa hanno detto.

Giovanna Civitillo su Serena Rossi: “Doveva osare con l’outfit”

Ieri, lunedì 13 settembre, è andata in onda la prima puntata di Detto Fatto che ha dedicato ampio spazio al Festival del cinema di Venezia dove madrina è stata Serena Rossi.

Bianca Guaccero e Giovanna Civitillo hanno parlato dell’outfit della Rossi non condividendo le scelte che ha fatto, infatti, la Civitillo ha detto di lei: “Puoi essere semplice in altre occasione ma li a Venezia devi sfoggiare, doveva osare di più con l’outfit. Non mi è piaciuto.”

A quel punto, Bianca Guaccero, scherzando, le ha detto: “Quest’anno sei agguerrita avremo delle sorprese in quest’edizione dalla Civitillo.”

Bianca Guaccero e Giovanna Civitillo in lacrime ricordano Raffaella Carrà

Giovanna, quando aveva 20 anni ha lavorato con Raffaella Carrà a “Carramba che fortuna” e ricordandola, insieme a Bianca Guaccero, si è commossa. A sua volta anche Bianca Guaccero si è commossa riascoltando la telefonata che la Carrà le fece in diretta a Detto Fatto.

In quella telefonata la Carrà le fece molti complimenti aggiungendo che, a suo parere, se in tv ci fossero stati ancora i grandi show, lei che sa cantare e intrattenere, sarebbe stata una perfetta padrona di casa.

Ospite da Bianca Guaccero c’era ieri anche

Patrizia Rossetti che conosce molto bene Sergio Japino per avere lavorato con lui e di Japino ha detto che: “E’ un uomo dolcissimo”.