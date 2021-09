Sonia Bruganelli alla prima puntata già nella bufera: “Ridicola”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis quest’anno accanto ad Adriana Volpe sarà opinionista al Grande fratello vip condotto, per il secondo anno consecutivo, da Alfonso Signorini.

Pare che la Bruganelli avesse chiesto a Signorini di prendere nella casa come concorrente il figlio Davide, grandissimo appassionato della trasmissione ma, poiché il ragazzo non è ancora maggiorenne, Signorini pur di avere un componente della famiglia Bruganelli Bonolis, ha chiesto alla stessa Sonia di entrare nel cast della trasmissione ma come opinionista e lei ha accettato di buon grado. Ancora prima che la trasmissione iniziasse, si parlava di rivalità tra la Volpe e la Bruganelli e ieri, che è andata in onda la prima puntata, gli occhi dei telespettatori erano puntati soprattutto su loro due.

Sonia Bruganelli già criticata dal mondo social alla prima puntata

Ieri, 13 settembre è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip e Sonia Bruganelli ha debuttato con molta emozione.

Ma, appena entrata nello studio, il popolo del web ha notato un dettaglio per il quale è stata molto criticata. La Bruganelli stringeva tra le mani un quadernetto su cui ha intenzione di appuntare ogni sua sensazione, idea e il popolo del web l’ha attaccata immediatamente dicendo: “Ha copiato Antonella Elia”.

Infatti, sui social si sono subito scatenati scrivendo: “Ma Sonia Bruganelli ha copiato il quadernetto ad Antonella Elia?” e anche: “Sonia Bruganelli che si porta il quadernetto come se avesse chissà cosa da scriverci, abbastanza ridicola”.

Alfonso Signorini ha tenuto a precisare che Sonia Bruganelli ha discusso la sua tesi di laurea, prima in Italia, sul Grande Fratello e, per questo, le ha detto così: “Vietato sbagliare” e lei, scherzando, ha controbattuto: “Forse sono l’unica a cui la tesi di laurea è servita in ambito lavorativo”.

Sonia Bruganelli chiede ad Amedeo Goria: “Come faccio a dire a Bonolis che sono single?”

Uno dei concorrenti di quest’anno del Grande fratello vip è Amedeo Goria, ex marito di Maria Tresa Ruta che ha subito precisato di aver detto alla sua compagna, Vera Miales: “ “Io con la mia amica-compagna Vera sono molto affezionato ma lei conosce anche la mia indole. Voglio godere della mia libertà, amo la mia singletudine … le ho detto che voglio vivere questa avventura da single, spero lo accetti!” .

A quel punto la Bruganelli, prendendolo bonariamente in giro, gli ha chiesto consigli su come dire a Bonolis che lei è single.