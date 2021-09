Pomeriggio 5, Barbara d’Urso in diretta stupisce tutti e dice …

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso ha iniziato, dalla settimana scorsa, la nuova stagione di Pomeriggio 5 che, al momento, è l’unica trasmissione che conduce. Infatti, la dirigenza Mediaset, nella persona dell’amministratore delegato Piersilvio Berlusconi, ha fatto sapere, che le altre due sue trasmissioni, Domenica Live e Live non è la D’Urso non andranno più in onda. Lei, saputa la notizia, almeno pubblicamente, non ha battuto ciglio e, anzi, ha appoggiato la scelta della dirigenza ma si è detta anche fiduciosa che per lei ci sarà dell’altro a breve.

I rumors hanno sempre parlato di una lite tra Barbara D’Urso e Alfonso Signorini

Per molto tempo si è detto che Alfonso Signorini e Barbara D’Urso avessero litigato. Tempo fa Signorini sulla D’Urso aveva detto, in occasione di un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano: “Non so se esagera però in pubblico e in privato le ho detto: il suo modo di fare televisione lo considero molto lontano dal mio. Anch’io mi occupo più o meno degli stessi argomenti di Barbara, ognuno però ha la sua cifra”.

E poi aveva anche aggiunto: “Quando mi hanno dato un programma ho cercato di dargli una mia impronta. La d’Urso ha una personalità fortissima, il suo prodotto è ben targettizzato perché è una vera professionista che ha del carattere. Quel modo di fare tv però è molto lontano da me“.

Qualche tempo fa, si era detto che Signorini avrebbe preso il posto della D’Urso a Domenica Live ma lui aveva chiarito: “No, questo lo smentisco davvero. Chi mi conosce sa benissimo che non potrei mai condurre un programma la domenica pomeriggio. Come mai? Perché per me la domenica è sacra. Per me la domenica è pranzo a casa, musica, amici e va bene così sono a posto”.

E poi, sui motivi della lite, aveva detto: “A volte si dà retta alle persone sbagliate, a volte si è superficiali nel giudicare, a volte si è semplicemente scemi e ci si allontana“.

Invece, del modo di fare televisione della D’Urso: “Non mi piace, perché non mi piace quel genere di televisione. Riconosco in lei una grande professionista, è una macchina da guerra incredibile, conosce molto bene il mezzo televisivo, dal punto di vista della conduzione stende molte colleghe, è un animale da diretta. Non mi piacciono, però, certi suoi ammiccamenti, certi suoi falsi stupori, le lacrime, farsi vedere casalinga dentro, quando poi la realtà è ben altra“.

Barbara D’Urso fa “In bocca al lupo” ad Alfonso Signorini

Nonostante gli attriti reali o presunti, ieri Barbara D’Urso ha stupito tutti quando ha voluto fare, in diretta, durante Pomeriggio 5 il suo personale “In bocca al lupo” a Signorini per l’inizio de il Grande fratello vip.