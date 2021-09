Katia Ricciarelli, appena entra nella casa del Grande fratello Vip fa un’incredibile gaffe, cala il gelo

0 SHARES Condividi Tweet

Katia Ricciarelli ha iniziato proprio ieri sera, lunedì 13 settembre 2021 la sua avventura al Grande fratello vip 6. Il soprano, ha fatto così il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia e sembra che abbia già messo a punto la prima gaffe. Ma cosa è accaduto? Pare che il tutto sia accaduto durante il saluto di benvenuto al concorrente, Manuel Bortuzzo. Cerchiamo di capire cosa è accaduto.

Grande fratello vip 6, Katia Ricciarelli e il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia

Katia Ricciarelli ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia ed ha iniziato questa esperienza al Gf Vip 6. Un inizio scoppiettante per il soprano, che sembra abbia fatto la sua prima gaffe. Come abbiamo anticipato, tutto è accaduto nel momento in cui è entrato in casa il secondo concorrente, ovvero Manuel Bortuzzo. La cantante gli avrebbe chiesto se si fossero visti in passato ed avrebbe fatto riferimento ad un programma nello specifico che va in onda sulla rete concorrente, ovvero la Rai.

Gaffe di Katia durante i saluti con il secondo concorrente entrato in casa, Manuel Bortuzzo

“Non ci siamo già visti una volta vero?”, avrebbe detto Katia aggiungendo “Alla Rai?”. A quel punto, la Ricciarelli avrebbe detto “Si può dire, no?”, nel pronunciare proprio il nome dell’azienda. A quel punto, però, Katia si sarebbe resa conto di aver fatto una gaffe e cercando di non dare troppo nell’occhio, rivolgendosi a Manuel avrebbe detto ancora “Si può dire no?”. Il giovane, forse per cercare di smorzare la tensione e l’imbarazzo avrebbe risposto “Era tanto tempo fa..”. Nessun commento da parte di Alfonso Signorini che molto probabilmente ha fatto finta di non aver sentito.

L’ingresso in casa del giovane nuotatore

Al di la di tutto, Katia è stata proprio la prima ad entrare in casa ed ha accolto poi via via gli altri concorrenti. Il secondo ad entrare nella casa più spiata d’Italia è stato proprio lui, Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore che è stato accolto con grande entusiasmo dalla cantante. “Che bello vederti, sei bellissimo“, avrebbe detto la Ricciarelli. Lo ha poi accompagnato a visionare il resto della casa, che sarà la sua per le prossime settimane. Insomma, come inizio non c’è male e sicuramente i prossimi giorni e le prossime settimane, saranno ancora più divertenti e ricche di colpi di scena.