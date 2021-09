Loretta Goggi abbandona i social ma il popolo del web si rivolta: “Purtroppo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Qualche sera fa Loretta Goggi si è esibita sul palco del noto evento musicale condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ovvero i Seat Music Award. Un’esibizione che ha incantato tutti ma a seguito della quale la celebre artista si è trovata a dover fare i conti con i commenti sul web. Se da una parte in tanti hanno espresso delle belle parole per la cantante ecco che allo stesso tempo vi è stato anche chi non ha perso l’occasione per esprimere dei commenti negativi arrivando addirittura a scrivere degli insulti. Tutto ciò ha spinto l’artista a prendere una decisione importante ovvero quella di lasciare i social.

Loretta Goggi abbandona i social

Loretta Goggi è una famosissima artista italiana che ormai da tanti anni incanta tutti con la sua splendida voce. Qualche sera fa la donna ha partecipato ai Seat Music Awards e in seguito alla sua esibizione in tanti hanno scritto dei commenti sui social. Molti sono stati i commenti di apprezzamento ma allo stesso tempo sono stati anche tanti i cosiddetti ‘odiatori seriali’ che non hanno perso l’occasione di esprimere dei commenti negativi con molta cattiveria e arroganza. E sono stati proprio tali commenti a spingere l’artista a prendere la decisione di abbandonare per sempre i social ma prima di farlo ha voluto scrivere un lungo post su Facebook nel quale ha precisato quali sono stati i motivi di tale decisione.

Il lungo post su Facebook

L’artista ha iniziato il lungo post su Facebook ringraziando tutti coloro che le sono stati vicini in questi lunghi anni di carriera ma ha voluto precisare “Oggi, oltre alla gratitudine, vorrei parlarvi del rammarico che provo nel leggere commenti, anche sul mio sito ufficiale, di una cattiveria, un’arroganza, una gratuità indescrivibili, tali da costringere il mio staff a cancellarne alcuni e la cosa non mi piace, però l’educazione ha un limite e il mio sito non deve dare spazio a certi signori”. La donna ha precisato di essere stata attaccata per come era vestita, per come era truccata e sarebbe stata anche accusata di essersi sottoposta ad interventi di chirurgia estetica. Altra accusa ricevuta? Quella di aver cantato in playback.

La reazione del web

La decisione presa da Loretta Goggi non è piaciuta a molti di coloro che da anni amano seguirla. E proprio queste persone hanno chiesto all’artista di ripensarci. “L’ho già detto che Loretta Goggi è una Signora? -Chi la critica dovrebbe sciacquarsi la bocca perché in Italia come Loretta non ce n’è e forse non ce ne saranno più. Artista vera”, queste le parole di un utente mentre invece un altro ha scritto “Il body shaming, gli insulti, le critiche feroci e senza senso nei confronti di Loretta Goggi mi fanno ribrezzo e tristezza. Dovevamo uscirne migliori invece ne siamo usciti ancora più incivili, senza rispetto per niente e per nessuno. Che vergogna!”. E ancora “Più di cinquant’anni di carriera della televisione italiana. Purtroppo chi sta dietro una tastiera sono perlopiù persone ignoranti e frustrati che dovrebbero far pace con se stessi”, replica un altro utente. Cosa deciderà di fare l’artista? Tornerà ad intrattenere i suoi fan sui social oppure no?