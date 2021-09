GF Vip, entra Manuel Bortuzzo e Signorini in studio fa delle importanti precisazioni

0 SHARES Condividi Tweet

Ha avuto inizio ieri sera la nuova edizione del Grande Fratello Vip, celebre reality show di Canale 5 condotto anche quest’anno da Alfonso Signorini. Il secondo concorrente ad aver varcato la porta rossa è stato Manuel Bortuzzo il quale fin da subito ha emozionato tutti con il suo discorso. Ma esattamente quali sono state le parole espresse dal 22enne?

Manuel Bortuzzo nella casa del Grande Fratello Vip

Tanti sono stati i concorrenti che ieri sera hanno fatto il loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip ma a colpire più di tutti i telespettatori è stato l’ex nuotatore Manuel Bortuzzo. Alfonso Signorini ha infatti deciso quest’anno di affrontare un argomento piuttosto importante ma allo stesso tempo delicato ovvero quello della disabilità. E anche lo stesso Manuel ha scelto di partecipare al noto reality show di Canale 5 proprio per sensibilizzare il pubblico su tale tema. Il giovane ha però voluto precisare di non voler ricevere nessun particolare trattamento per la sua disabilità ma al contrario ha chiesto di essere trattato proprio come tutti gli altri inquilini della casa.

Le parole dell’ex nuotatore

Quella con protagonista Manuel Bortuzzo è una storia davvero molto particolare. Il ragazzo, promessa del nuoto, all’improvviso ha visto la sua vita cambiare per sempre. Il giovane infatti nel febbraio del 2019 è rimasto coinvolto in una sparatoria a causa della quale è rimasto paralizzato. Adesso però il giovane è pronto ad affrontare questa nuova esperienza con l’unico obiettivo di sensibilizzare il pubblico su un tema abbastanza delicato come quello della disabilità. Emozionanti sono state le parole espresse dall’ex nuotatore il quale ha dichiarato “Quest’anno entro nella Casa del GF perché credo di poter lasciare un segno nel cuore e soprattutto nella mente delle persone”. Ma non solo, Bortuzzo ha poi continuato parlando di quelle che sono le sue aspettative legate all’esperienza in questione e soprattutto esprimendo quello che è il suo desiderio più grande. “Sogno un mondo di pari opportunità per chiunque, un mondo che abbia un punto di partenza che sia lo stesso per tutti. Magari non cambierò io il mondo, ma tutto questo credo che sia un piccolo grande inizio”, queste le sue parole.

La reazione di Alfonso Signorini e delle opinioniste

Le parole espresse da Manuel Bortuzzo hanno emozionato tutti coloro che si trovavano in studio ma anche i telespettatori a casa. Signorini rivolgendosi alle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe ha quindi voluto sottolineare che l’intenzione del giovane è quella di dimostrare quanta normalità vi sia in una persona con disabilità. Adriana Volpe a tal proposito ha replicato affermando “Manuel non vuole sconti” e a tali parole il padrone di casa ha risposto “Assolutamente, sarebbe un’offesa“.