Bruno Vespa al veleno contro il direttore Stefano Coletta “Nella mia trasmissione …”

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Porta a Porta, celebre programma di Rai 1 condotto da Bruno Vespa che dopo la pausa estiva prenderà il via questa sera, martedì 14 settembre. E in attesa del nuovo inizio proprio Bruno Vespa ha rilasciato una lunga intervista nel corso della quale ha anche parlato della possibilità di ospitare no-vax nel suo programma.

Bruno Vespa e i no-vax in studio

La ventisettesima edizione di Porta a Porta sta per cominciare e quello che in molti si sono chiesti è se nel programma condotto da Bruno Vespa vi sarà spazio anche per i no-vax. Di recente infatti proprio Fazio tramite un tweet ha dichiarato che nella sua trasmissione ‘Che tempo che fa’ non vi sarà posto per i no-vax. Bruno Vespa a tal proposito ha invece dichiarato “I Novax in studio? A “Porta a Porta” vengono invitate le persone che hanno posizioni argomentate e non chi viene per fare caciara”. Vespa ha anche raccontato di essersi dovuto difendere davanti al Comitato Etico dell’ordine dei Giornalisti a seguito di alcune denunce ricevute “per aver interrotto il medico Mariano Amici contrario ai vaccini”. Il noto giornalista ha voluto comunque precisare di essere stato assolto in quanto ha assicurato il diritto di replica.

Le parole del giornalista

Bruno Vespa ha poi continuato precisando che in riferimento all’informazione sulla pandemia tutti i talk show hanno responsabilità sia in negativo che in positivo. E a proposito del suo programma ha sottolineato che la loro scelta è stata quella di non dare spazio a litigi piuttosto vistosi affermando inoltre “Da noi non si urla, è il nostro stile. Preferiamo magari rinunciare a un punto in più di share ma chiarire bene e approfondire le questioni sul tappeto”. Tra i vari ospiti della prima puntata anche il professore De Carlo che, come ha precisato lo stesso Vespa, “ha dubbi sul vaccino ed è contrario al Green Pass”. Il professore si troverà “a confrontarsi con il virologo Giorgio Palù”.

La frecciatina contro Stefano Coletta

Nonostante l’ottimo rapporto con il direttore di Rai 1 Stefano Coletta che ha sempre lodato la professionalità del programma di Bruno Vespa ecco che il noto giornalista e conduttore non ha perso l’occasione per lanciare una frecciatina contro il direttore facendo riferimento all’ora in cui il suo programma va in onda. “Siamo l’unico Paese al mondo in cui la prima serata parte alle 21,30 e questo naturalmente determina lo slittamento di chi viene dopo. Noi siamo penalizzati”, queste di preciso le sue parole. Il 4 ottobre però dopo le elezioni amministrative sarà Vespa a parlarne ed insieme a lui tra gli ospiti in studio vi sarà anche la giornalista Monica Maggioni.