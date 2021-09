Anna Tatangelo riceve una doccia fredda, Scene da Un Matrimonio sostituito da Amici perchè …

0 SHARES Condividi Tweet

Una grande novità è in arrivo su Mediaset, e precisamente su Canale 5, dove il celebre talent show condotto da Maria De Filippi ovvero Amici non andrà in onda il sabato pomeriggio come sempre accaduto ma la domenica. Questo è stato quanto emerso da un comunicato ufficiale della nota azienda di Cologno Monzese che ha quindi deciso almeno per il momento di sostituire “Scene da un matrimonio” con “Amici“. Ma, per quale motivo?

Scene da un matrimonio sostituito da Amici la domenica pomeriggio

Come i fedeli e appassionati sostenitori di Amici di Maria De Filippi ricorderanno il talent show di Canale 5 è sempre andato in onda il sabato pomeriggio ma quest’anno tutto sarà diverso. L’esordio per il celebre programma avverrà proprio domenica 19 settembre a partire dalle ore 14 su Canale 5. A rendere nota la notizia è stata proprio Mediaset attraverso un comunicato ufficiale nel quale sono stati svelati i motivi per i quali “Scene da un matrimonio”, che avrebbe dovuto fare il suo esordio proprio domenica 19 settembre, verrà sostituito con il noto talent show.

Il comunicato ufficiale di Mediaset

“Per realizzare al meglio e con la massima qualità produttiva Scene da un matrimonio, il nuovo programma pomeridiano di Canale 5 non esordirà domenica 19 settembre come previsto ma sarà posticipato a domenica 3 ottobre”, queste le parole con cui la nota azienda di Cologno Monzese ha comunicato ai telespettatori la grande novità nella programmazione di Canale 5. L’azienda ha poi continuato affermando “Al suo posto, nel quadro dell’evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica, Mediaset ha chiesto al team produttivo di “Amici” di andare in onda per due settimane non il sabato come di consueto ma la domenica. La proposta è stata accolta e Mediaset ringrazia il team per la disponibilità“.

Le parole di Anna Tatangelo su Barbara D’Urso

A condurre “Scene da un matrimonio” che andrà in onda al posto di ‘Domenica Live’ sarà Anna Tatangelo che ha voluto comunque precisare che il suo sarà un programma completamente diverso da quello che invece per anni ha condotto Barbara D’Urso. L’artista a proposito della celebre conduttrice ha dichiarato che lei è una signora della TV ed una grande professionista precisando inoltre che è sbagliato accostare i loro nomi. Per quale motivo? La Tatangelo ha dichiarato “Anzitutto Scene da un Matrimonio non è uno show al chiuso con ospiti ma sarà itinerante, poi perché ho grande rispetto per il percorso professionale Barbara. Sono una cantante che si presta alla televisione”.