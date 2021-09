Gf Vip 6, Sonia Bruganelli al veleno contro Adriana Volpe “Tra me e lei c’è differenza …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ iniziato il Grande fratello vip e, come era prevedibile, già ci sono state le primi scintille tra le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due, che hanno un carattere molto diverso, era chiaro fin dall’inizio che si sopportavano poco, fin da quando sono state impegnate sul set fotografico proprio della trasmissione ma, nella prima puntata, è successo qualcosa che ha evidenziato, ancor di più, la scarsa affinità che c’è. Vediamo cosa è successo.

Sonai Bruganelli, dopo la prima puntata, sui social sottolinea la differenza che c’è tra lei e Adriana Volpe

La moglie di Paolo Bonolis che già si sapeva non è certo una che le manda a dire, terminata la puntata sui social ha postato la reazione che ha avuto lei e quella della sua collega Adriana Volpe mentre assistevano al balletto di una delle concorrenti Raffaella Fico che nella clip di presentazione aveva detto del padre della sua bambina, Mario Balotelli: “Mario è affettuoso, ma come padre potrebbe fare molto, molto di più” e lui di rimando ha risposto: “Pure ora che sono in Turchia lontano da tutto e tutti dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie! Che p***e”. Mentre Adrian Volpe guardava il balletto e sembrava che l’esibizione le piacesse tanto da muoversi al ritmo della musica sul balletto della Fico, la Bruganelli, a guardarlo è scoppiata a ridere e poi la moglie di Bonolis ha evidenziato, con sarcasmo, quanto fosse diversa dalla Volpe e quanto a loro due piacessero cose diverse.

Sonia Bruganelli asfalta l’ex fidanzato di Belen Gianmaria Antinolfi

Uno dei concorrenti della casa del Grande fratello vip è Gianmaria Antinolfi ex fidanzato di Belen con la quale ha vissuto una relazione d’amore molto breve.

Gianmaria Antinolfi, che è un imprenditore napoletano, non ha avuto solo Belen come fidanzata famosa e lo ha detto proprio in puntata e per questo non si è attirato le simpatie delle due opinioniste infatti, Adriana Volpe ha detto: “Non mi piace per nulla…Secondo me sei in cerca di identità”; mentre Sonia Bruganelli, in modo molto più affilato ha detto: “Esteticamente non è il mio genere perché è molto giovane” e poi al veleno: “E poi non è neppure famoso“. E Signorini è così scoppiato a ridere per la battuta tagliente e anche lo stesso Antinolfi ha accennato un sorriso rispondendo: “Va bene così…Non ci sono problemi”.