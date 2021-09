Manila al veleno contro Caterina Balivo che replica: “Mi ha fatto piangere per anni …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nei giorni scorsi Manila Nazzaro, che ora è nella casa del Grande fratello in qualità di concorrente, ha avuto parole poco carine nei confronti di Caterina Balivo che con lei anni fa ha diviso il palco di Miss Italia dicendo di lei che mai avrebbe mai voluto averla come coinquilina nella casa del Grande fratello vip. Vediamo cosa ha detto e perchè lo ha detto.

Manila Nazzaro contro Caterina Balivo

Qualche giorno fa Manila Nazzaro ha detto parole poco carine contro Caterina Balivo: “Io non ho detto che Caterina Balivo sia una persona tremenda o cattiva, ma ho detto che con lei non ho mai legato in 22 anni”.

E poi: “Io l’ho sempre ammirata come conduttrice, ma ho avvertito un astio da parte sua per il fatto che io abbia vinto Miss Italia. Io e Caterina abbiamo fatto sempre scelte di vita e di lavoro molto diverse, ma non per questo è autorizzata a sminuirmi. Io ho avuto problemi di salute importanti, ho scelto di fermarmi, di sposarmi. Non è carino che una persona dica ‘quella che ha vinto Miss Italia’ – senza neanche fare il mio nome – ‘ha vinto il concorso, ma io, pur arrivando terza, ho lavorato molto di più’. E questo è accaduto decine di volte”.

E poi spiega cosa avvenne a Miss Italia 2019: “Anche in quella occasione ha fatto un’uscita molto brutta dicendo che ‘al momento, ossia nel 1999, c’era una più bella di me, ma il successo si fa lo stesso anche non vincendo’. Quella che era più bella di lei era a pochi metri da lei. Ero io, sono io! Qual è il problema di Caterina di nominarmi?”. E poi ha rivelato che la Balivo non l’ha mai voluta nei suoi programmi: “Guarda caso, gli unici programmi in cui non sono stata ospite in tutti questi anni sono i suoi”.

E poi ha svelato cosa accadde a Porta a Porta: “Mi è stato riferito che lei mi considera antipatica perché alla fine di una puntata di Porta a Porta dietro le quinte io non la salutai”. E dice: “Io non me lo ricordo quell’episodio, ricordo solo che in quell’occasione mi misi a piangere perché volevano che mi mettessi in costume da bagno, ma io non volevo farlo perché ero in imbarazzo. È questo il motivo per cui ha sempre tentato di sminuire il mio lavoro? Non ho mai avuto modo di dialogare con lei”.

La replica di Caterina Balivo

Caterina Balivo ha replicato alle parole della Nazzaro in occasione di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. E della mancata vittoria a Miss Italia ha detto: “Ci rimasi malissimo. Ho pianto per anni perché volevo vincere, ma la fascia andò a Manila Nazzaro che aveva i numeri per arrivare prima”.

E poi della sua famiglia: «Non mi hanno né osteggiato, né supportato. Mia madre mi accompagnò solo alla tappa nazionale di Miss Italia, per il resto ho fatto da sola, elemosinando passaggi per tornare a casa. Non ho vissuto la favola dell’agente che ti nota per strada: mi sono sempre sudata ogni cosa, ho faticato, ho sgomitato e mi sono imposta. Ma se avessi avuto un carattere remissivo ora sarei lo stesso qui? Penso che sia un’ingiustizia: tutti hanno il diritto di esprimere il talento e trovare un posto al sole, anche senza tutta questa grinta». Poi racconta cosa è accaduto dopo che è nato suo figlio: “Ho cominciato a riflettere quando a quattro anni mio figlio si buttava a terra e piangeva, perché non voleva che facessi foto con nessuno. Ancora oggi se vede un fotografo avvicinarsi si arrabbia”.