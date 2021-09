Malgioglio, sui social, fuori di sé scrive: ”Come mai …”

0 SHARES Condividi Tweet

Qualche giorno fa Loretta Goggi ha partecipato al Seat Music Awards all’Arena di Verona, serata condotta da Vanessa Incontrada e Carlo Conti.

Dopo la serata, la Goggi nonostante abbia fatto una splendida performance, sui social è stata massacrata tanto da decidere di andare via e lo ha fatto ma prima scrivendo un post pieno di amarezza. Vediamo cosa ha detto.

Il post di Loretta Goggi

Loretta Goggi, dopo la sua magnifica esibizione, è stata ingiustificatamente attaccata sui social: è stata criticata per i suoi abiti, per il suo trucco e accusata di essersi rifatta. Lei, che è sempre stata molto attiva sui social, ha deciso di scrivere un lungo post di addio e ha lasciato il mondo del web. La Goggi ha scritto così: “ Miei cari tutti, ma proprio tutti tutti, vorrei riuscire a ringraziarvi uno a uno per avermi amato e seguito per 61 anni, sapete bene che non sarei ancora qui senza il vostro sostegno e la vostra stima. Ma oggi, oltre alla gratitudine, vorrei parlarvi del rammarico che provo nel leggere commenti, anche sul mio sito ufficiale, di una cattiveria, un’arroganza, una gratuità indescrivibili, tali da costringere il mio staff a cancellarne alcuni e la cosa non mi piace, però l’educazione ha un limite e il mio sito non deve dare spazio a certi signori”.

E poi, come un fiume in piena ha aggiunto: “Io non canto né incido più da anni, non saprei nemmeno in che modo avere una base moderna o aggiornata della vostra canzone del cuore. Mi sembrava comunque bellissimo esserci (come tanti altri, in playback o senza) per ricevere il riconoscimento a una canzone e a un’interprete che dopo 40 anni sono ancora nel cuore di milioni di persone”.

E, ancora: “Non scenderò oltre al livello dei leoni e, ciò che più fa tristezza, delle leonesse (alla faccia della solidarietà femminile!) della tastiera, sono già andata oltre il mio stile. Ho deciso di allontanarmi definitivamente dai social e dai relativi insulti che oltre a ledere la libertà di chiunque su come desideri vestirsi, pettinarsi o truccarsi (e guardando bene le foto dei profili di chi li manda forse dovrebbe solo spolverare lo specchio, sempre che ne abbia uno in casa, ma dubito), offendono il comune senso del buon gusto. Non lo faccio solo per me, che sono una ‘tosta’, ma per tutte le donne e gli uomini che subiscono il body shaming”.

La reazione al veleno di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio non ha accettato che la sua grandissima amica venisse attaccata in quel modo e, sempre sui social, ha scritto, fuori di sé così: “Dove sono finite le femministe? … Dove sono quelle donne che si fanno paladine delle altre donne? Come mai non hanno difeso Loretta Goggi? Eppure per le ‘donne lampadario’ della Leotta hanno scatenato un putiferio e si trattava di una cosa scherzosa. Come mai invece nessuna di loro ha espresso la sua vicinanza e solidarietà a Loretta Goggi? Eppure si tratta di una cosa molto più grave ma si vede che le femministe scendono in campo solo quando gli fa comodo”. E poi, ancora: ”Nonostante io non sia donna mi faccio paladino per tutte quelle donne che non si sono degnate neanche di mandare un messaggio di vicinanza a Loretta”.

E poi Malgioglio ha anche detto come si comporta lui: ”i ‘leoni da tastiera’ purtroppo ci saranno sempre ma i miei social sono la mia famiglia e io me ne frego. Se leggo un’offesa la lascio lì e neanche la commento”.

Infine, a chiusura, ha fatto un appello alla sua amica Loretta: ”Riapri i tuoi profili se li chiudi dai soddisfazione a questi haters. Questa settimana ci sarà la conferenza di ‘Tale e quale show’ e cercherò di convincerla di persona”.