Ilary Blasi, fa un’ incredibile gaffe durante la prima puntata di Star in the star: “Pino …”

È ufficialmente partito ieri sera il nuovo programma condotto da Ilary Blasi intitolato Star in the star. Pare che ad un certo punto della serata però, la moglie di Francesco Totti sia stata protagonista di una gaffe davvero clamorosa che in qualche modo ha compromesso la riuscita della prima puntata. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Star in the star, parte il programma di Ilary Blasi

Nella serata di ieri, giovedì 16 settembre 2021, è andata in scena la prima puntata di Star in the star ovvero il programma condotto da Ilary Blasi. Questo programma nello specifico, consiste nella partecipazione di tutta una serie di concorrenti, ovvero personaggi noti dello spettacolo che interpretano dei cantanti non soltanto nazionali, ma anche internazionali. Ovviamente nel fare ciò, utilizzano dei veri e propri travestimenti. A cercare di indovinare chi si cela dietro queste maschere, i giudici ovvero Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci, oltre che gli spettatori.

Ma davvero il programma è uguale a Il cantante mascherato e Tale e quale show?

Ancora prima di iniziare, questo programma è stato parecchio criticato perché considerato una fotocopia del programma condotto da Milly Carlucci Il cantante mascherato e Tale e Quale Show di Carlo Conti. C’era così grande attesa nella giornata di ieri per capire se effettivamente questo programma fosse simile a quelli sopra citati ed effettivamente qualche similitudine è stata notata. Ad ogni modo, ad un certo punto della serata, la moglie dell’ex capitano giallorosso sembra sia stata protagonista di una gaffe.

La clamorosa gaffe di Ilary Blasi

Tutto ciò è accaduto sul finire delle esibizioni della seconda manche. A quel punto, l’ultimo concorrente avrebbe dovuto sfidare l’ultimo classificato della prima manche. La conduttrice nel leggere questa classifica, avrebbe chiamato l’imitatore che in quel momento stava interpretando il noto artista Elton John, ma l’avrebbe chiamato con il nome Pino. Questa gaffe è stata parecchio clamorosa perché in qualche modo la conduttrice ha fatto intendere che dietro quella maschera ci fosse un personaggio di nome Pino. In molti hanno pensato che effettivamente si tratti di Pino Insegno. Ma sarà davvero così? Intanto, al termine della puntata di ieri il concorrente in questione, chiamato da Ilary con il nome Pino, è stato eliminato e dietro la maschera si nascondeva Massimo Di Cataldo. I telespettatori quindi si chiedono, dove sia Pino, forse nascosto dietro un’altra maschera?