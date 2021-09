Detto Fatto, Bianca Guaccero su Caterina Balivo “Ho ereditato da lei il programma ma …”

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Bianca Guaccero per essere una nota conduttrice, la quale da alcuni giorni ed esattamente dallo scorso 13 settembre, è tornata alla conduzione di Detto Fatto. Quest’ultimo è un programma che va in onda nel pomeriggio dal lunedì al venerdì e che negli anni passati ha avuto davvero un successo strepitoso. Quella appena iniziata è infatti la decima edizione e la quarta condotta proprio dalla stessa Guaccero che è subentrata a Caterina Balivo. Forse proprio per questo motivo, in questi anni si è parlato di una possibile rivalità tra le due conduttrici e proprio in questi ultimi giorni, di questo è tornata a parlare proprio la conduttrice pugliese. Quest’ultima ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato al settimanale Nuovo. Ma cosa ha dichiarato?

Bianca Guaccero, al via la nuova edizione di Detto Fatto

Come già abbiamo avuto modo di anticipare, lo scorso lunedì 13 settembre è iniziata la nuova edizione di Detto Fatto. Per il quarto anno consecutivo, il programma sarà condotto da Bianca Guaccero, ovvero la conduttrice pugliese che in questi anni ha saputo conquistare l’amore e l’affetto di milioni di telespettatori che la seguono con costanza. Sappiamo tutti che Bianca è subentrata a Caterina Balivo, che pare sia stata la conduttrice di questo programma per circa 6 anni. Forse è proprio per questo motivo che si è parlato di una possibile rivalità tra le due conduttrici.

Le parole della conduttrice pugliese su Caterina Balivo, rivalità?

Come abbiamo già detto, Bianca Guaccero nel corso di un’intervista che ha rilasciato al giornale di Riccardo Signoretti ha voluto dire la sua al riguardo. “Che dire? Sono davvero contenta perché sono entrata in punta di piedi a casa di un’altra persona, visto che ho ereditato il programma da Caterina Balivo ed ora la sto arredando secondo il mio gusto.” Sono state queste le parole dichiarate da Bianca, la quale ha anche aggiunto che di anno in anno sta apportando allo show, tutta la sua esperienza non soltanto nel campo del ballo, ma anche in quello del canto e della recitazione. Insomma, nessuna parola specifica riguardo il suo rapporto con Caterina Balivo.

E sulla sua vita sentimentale? Le parole su Nicola Ventola

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista poi la conduttrice e attrice ha voluto parlare anche della sua vita sentimentale, visto che si è parlato di un ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Nicola Ventola. Già nelle scorse settimane, Bianca aveva smentito qualsiasi tipo di rapporto sentimentale con Nicola e aveva sottolineato che tra loro ci fosse soltanto una grande amicizia. “Ormai viene da ridere sia a me che a lui. La verità è che siamo grandi amici e ci vogliamo bene. Niente di più. Sul fronte sentimentale sono ancora in attesa.” Questo ancora quanto aggiunto poi nel corso della recente intervista.