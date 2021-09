Maurizio Costanzo senza mezzi termini su Tale e quale show “Per me …”

0 SHARES Condividi Tweet

Parte ufficialmente questa sera, venerdì 17 settembre 2021, la nuova edizione di Tale e Quale Show il programma condotto da Carlo Conti. Si parla già di vincitore e si pensa chi possa essere quest’anno il fortunato o la fortunata a vincere questa edizione del programma tanto amato dal pubblico italiano. Ovviamente è ancora molto presto per poter dire chi potrà essere il vincitore di questa edizione di Tale e quale, ma ci sono già alcuni pareri al riguardo. Una tra tutti, quello di Maurizio Costanzo, il quale ha parlato di questa nuova edizione del programma ed voluto dire la sua anche sui protagonisti. Ma cosa ha dichiarato il giornalista e conduttore televisivo più amato di tutti i tempi?

Tale e quale show, al via la nuova edizione del programma di Carlo Conti

Come abbiamo avuto modo di anticipare, questa sera venerdì 17 settembre 2021 prenderà il via la nuova edizione di Tale e Quale Show. Il programma condotto da Carlo Conti tornerà quindi a fare compagnia a milioni di telespettatori, che in realtà non vedevano l’ora. A parlare in questi giorni della nuova edizione del programma di Carlo Conti è stato Maurizio Costanzo, il quale ha voluto esprimere un suo pensiero e lo ha fatto all’interno della rubrica sul settimanale Nuovo tv.

Chi sarà il nuovo vincitore del programma?

Il conduttore avrebbe fatto capire di aver apprezzato tanto il cast al completo, ma ci sarebbe un personaggio nello specifico che secondo lui, potrebbe arrivare fino in fondo e fare ottimi risultati. Stiamo parlando di Simone Montedoro.

Maurizio Costanzo ha già un’idea del possibile vincitore

“Ha fatto cinema, tivù, teatro, ha partecipato a Il cantante mascherato di Milly Carlucci… Insomma, ha tutte le carte in regola per aggiudicarsi la vittoria o arrivare almeno sul podio”. Questo nello specifico quanto raccontato proprio da Maurizio Costanzo, il quale dunque punterebbe proprio su Montedoro nel caso in cui dovesse fare una previsione sul possibile vincitore di questa edizione di Tale e Quale. In molti hanno condiviso questo pensiero di Maurizio Costanzo, visto che comunque Montedoro nel corso della sua carriera ha dimostrato di essere un artista poliedrico e sicuramente di avere le carte in regola per poter vincere il programma. E voi, siete d’accordo con Maurizio?