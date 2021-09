Fedez rivela che per Mille prima di Orietta Berti aveva pensato a …

0 SHARES Condividi Tweet

Sappiamo bene che quest’estate 2021, Fedez insieme a Achille Lauro e Orietta Berti ha presentato un brano intitolato Mille, che ha avuto un successo davvero strepitoso. Sicuramente non è la prima volta che Fedez presenta un brano, soprattutto durante i mesi estivi e non è una novità il fatto che questo diventi un vero e proprio tormentone. Eppure, quest’anno la partecipazione di Orietta Berti è stata sicuramente un punto a suo favore ed il brano è tanto piaciuto anche per questa particolarità. Di questo e di tanto altro ne ha parlato proprio lo stesso rapper milanese in diverse occasioni. Quest’ultimo è stato protagonista di una puntata del programma Detto Fatto. Interpellato dalla conduttrice Bianca, Guaccero, Jonathan Kashanian ha voluto parlare quindi del brano Mille e della presenza di Orietta Berti, svelando anche un aneddoto.

Mille, il brano di Fedez con la partecipazione di Orietta Berti e Achille Lauro un grande successo

Come abbiamo già avuto modo di vedere, Fedez quest’anno ha presentato un brano intitolato Mille che è diventato un successo davvero strepitoso. Per questa canzone, Fedez ha collaborato con Achille Lauro e con Orietta Berti. Riguardo la partecipazione di quest’ultima, sembra che durante una puntata di Detto Fatto, Jonathan kashanian abbia svelato un retroscena. “C’è uno scoop che riguarda proprio la canzone di questa estate è vero?“. Questo quanto chiesto da Bianca Guaccero.

Retroscena legato alla partecipazione di Orietta al brano, prima era stata contattata un’altra cantante

A quel punto, l’ex vincitore del Gf Vip di qualche edizione passata, non ha potuto fare altro che confessare il fatto che prima di contattare Orietta Berti, pare che il pezzo dovesse essere cantato da Annalisa. Era stata contattata proprio la giovane ex allieva di Amici per questa collaborazione, ma poi qualcosa sarebbe andato storto e così Fedez ha pensato di fare questa proposta ad Orietta Berti. “Fedez ha avuto l’illuminazione ed ha chiesto alla sua corista di registrare il demo, ovvero il pezzo di come verrebbe la canzone. Fedez ha così mandato il demo ad Orietta e appena l’ha ascoltato la Berti fa: “Mi piace un sacco! Ma come devo cantarla come la corista o nel mio modo antiquato e antico?” e Fedez le ha risposto: “Cantala come se fossi in doccia”. E da lì è storia ed ha avuto un successo pazzesco”. Queste le parole dichiarate da Jonathan.

Intuizione e scelta perfetta quella di Fedez

Adesso che avete saputo questo aneddoto relativo al brano Mille, riuscirete mai a immaginare Annalisa al posto di Orietta Berti? Sicuramente il brano è molto orecchiabile e sicuramente ha avuto successo per questo motivo, ma la presenza di Orietta Berti è stato sicuramente un valore aggiunto.