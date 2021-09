Tale e quale show, Simone Montedoro si dimentica il testo e Loretta Goggi “Tu hai perso …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda la prima puntata di Tale e quale show il programma che la Rai trasmette da 11 anni sempre condotto da Carlo Conti che però quest’anno si avvale, in giura, di una presenza che probabilmente farà la differenza: Cristiano Malgioglio. Gli altri giurati sono la insostituibile Loretta Goggi e il bravissimo e simpaticissimo Giorgio Panariello.

E poi la novità di quest’anno è la presenza di un imitatore che ogni venerdì impersonerà un personaggio diverso, ieri è toccato a Vittorio Sgarbi.

Simone Montedoro dimentica le parole e in suo aiuto corre Loretta Goggi

Carlo Conti ha cominciato la prima puntata di Tale e quale show facendo un omaggio a Raffaella Carrà scomparsa durante l’estate appena trascorsa.

Conti ha detto: “Dedichiamo a Raffaella Carrà l’intera edizione 2021 di Tale e Quale, abbiamo voluto iniziare ricordando la regina della televisione. Tale e Quale Show è il primo varietà in onda dopo la morte di Raffaella, perciò abbiamo voluto omaggiarla”.

Poi è iniziata la gara e il primo ad esibirsi è stato Simone Montedoro che, per l’emozione, ha dimenticato il testo e allora Loretta Goggi è corsa in suo aiuto egli ha detto: “Simone, conosco la tua gioiosità perché anni fa eri pronto a ballare con me e mia sorella nel programma di Insinna ed ho visto che sei un tipo brillante. Ti sei emozionato ed hai perso un po’ le parole ma ti assicuro che l’emozione è normale fa parte di questo mestiere.”.

Invece, Cristiano Malgioglio gli ha detto: “Io non so come comportarmi se essere un po’ vipera o più dolce devo dire che non me lo hai reso gioioso, Francesco De Gregori. In un certo senso lo è”.

Loretta Goggi racconta la promessa mantenuta di Carlo Conti

Loretta Goggi è giudice a Tale e quale show dalla prima edizione e ha svelato che Carlo Conti ogni anno le rinnova l’invito ma ha voluto anche svelare che il marito, il coreografo e ballerino Gianni Brezza, che è scomparso nel 2011, fece una richiesta a Carlo Conti. La Goggi ha raccontato: “Seppi tempo dopo che Gianni, una volta, incontrando Carlo Conti e parlando dei miei 50 anni di carriera, gli disse: “Trattamela bene la mia Goggi”. E Conti ha deciso di onorare quella richiesta.

Loretta Goggi ha anche raccontato come Carlo Conti la convinse a essere giudice a Tale e quale show: “Mi convinse la sua idea di essere semplicemente Loretta che parla ad un collega con rispetto, con consigli, trovando i punti di forza o sfumature da migliorare. Dissi un sì con poca convinzione ma tanta gratitudine”.