Oggi è un altro giorno, Maurizio Vandelli a Serena Bortone: «Non mi piacciono queste cose, io non sono Memo Remigi …», gelo in studio

Oggi è un altro giorno è ricominciato e Serena Bortone, anche quest’anno al timone della trasmissione sta già raccogliendo tantissimi consensi. La trasmissione piace molto e la conduttrice ha convinto fin dall’inizio. Accanto a Serena Bortone, come presenze fisse, ci sono Memo Remigi e Jessica Morlacchi e poi tanti ospiti in ogni puntata.

Maurizio Vandelli fa rimanere senza parole Serena Bortone: «Non mi piacciono queste cose»

Ieri ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno è andato Maurizio Vandelli, il cantante di Modena, leader de Equipe 84.

Maurizio Vandelli ha rilasciato una bella intervista alla Bortone che, più che altro, è stata una chiacchierata; ha raccontato di sè, della sua carriera e della sua grandissima amicizia con Lucio Dalla.

Poi, ad un certo punto della chiacchierata, Serena Bortone ha chiesto a Maurizio Vandelli di cantare, improvvisando, “Tutta mia la città” grandissimo successo dell’Equipe 84 ma Vandelli ha dato una risposta che ha fatto gelare la Bortone.

Infatti, ha detto: «Non mi piacciono queste cose. Non sono come Memo Remigi che se sbaglia un accordo prosegue, io mi paralizzo. Sono abituato a suonare con la band».

E Serena Bortone prima è rimasta qualche frazione di secondo senza parole ma poi ha detto: «Ma non è un esame, stiamo giocando. Abbiamo anche il cornetto portafortuna». E Maurizio Vandelli ha cantato entusiasmando il pubblico.

A Oggi è un altro giorno momenti di grande imbarazzo

Ieri ospite da Serena Bortone è andato Emanuel Caserio, un bravissimo attore che presta il volto a Salvo nella fiction a Il paradiso delle signore. Si stava parlando della simpatia che la scorsa stagione di Oggi è un altro giorno era nata tra Caserio e Jessica Morlacchi ma Caserio, pochi giorni fa ha fatto sapere di essersi fidanzato.

E allora la Bortone, per stuzzicarlo un po’ ha chiesto in che rapporti fosse con Jessica e l’attore ha un po’ tergiversato.

A quel punto la Bortone ha detto che il fidanzato della Morlacchi è pasticcere come Emanuel, il personaggio interpretato da Salvo in Il Paradiso delle signore.

E Caseri ha detto: “Jessica è come i muffin è qualcosa che poi svanisce, nel senso che va presa a morsi come i muffin, si può dire questo in questo orario su Rai1?!”. E dopo i primi momenti di imbarazzo, la Bortone gli ha chiesto: “In che senso va presa a morsi?!” e lui “Sto iniziando malissimo, aiutami”.