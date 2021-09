Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio fa una terribile gaffe e Carlo Conti interrompe tutto: «Scusate un attimo…»

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda la prima puntata di questa stagione, l’11esima di “Tale e Quale Show”, la fortunatissima trasmissione di Rai 1 condotta, come al solito, da un simpaticissimo e garbatissimo Carlo Conti. Anche quest’anno la giuria si avvale della presenza di Loretta Goggi, da sempre giurata, fin dalla prima edizione, fortemente voluta da Carlo Conti.

Lei, il primo anno che le fu proposta la trasmissione, fu molto titubante perché aveva perso da poco il compagno di una vita, Gianni Brezza.

Quest’anno, accanto a Loretta Goggi c’è Cristiano Malgioglio che, fin dalla prima puntata ha regalato uno spettacolo godibilissimo e Giorgio Panariello storico amico di Carlo Conti insieme all’altro attore e regista toscano Leonardo Pieraccioni.

Cristiano Malgioglio fa una gaffe incredibile e Carlo Conti simpaticamente lo corregge

Ieri la puntata di Tale e quale show è piaciuta tantissimo. Ad esibirsi i Gemelli di Guidonia con il tormentone estivo “Mille” cantato da Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro.

I tre sono stati bravissimi e, finita l’esibizione Cristiano Malgioglio ha detto all’imitatrice di Orietta Berti, evidentemente per un attimo credendo di stare a parlare con la vera Orietta Berti: “Volevo chiedere a Orietta, per caso… Naturalmente tu lo sai, ci conosciamo da tantissimo tempo e con te ho provato tantissimo…”. Ma Carlo Conti, tra lo stupito e il divertito, lo ha bloccato e gli ha detto: «Scusate un attimo, Cristiano non è l’Orietta originale, è un’imitazione…» e Malgioglio, rendendosi conto dell’incredibile gaffe, è scoppiato a ridere divertendo anche il pubblico.

La prima puntata di Tale e quale show

Ieri, ad esibirsi per primo, è stato Simone Montedoro che ha imitato Francesco De Gregori. Montedoro si è un pò emozionato fino a dimenticare le parole del testo ma poi tutto è andato bene.

Carlo Conti, in apertura di puntata ha voluto omaggiare la grandissima Raffaella Carrà.

Poi ad esibirsi sono I gemelli di Guidonia, Stefania Orlando e Federica Nargi.

I gemelli di Guidonia hanno avuto una standing ovation interpretando Orietta Berti, Achille Lauro e Fedez con il brano “Mille“.

Dopo l’esibizione di Orietta Berti, Cristiano Malgioglio ha detto: “Orietta, prima di cantare, hai preso del peperoncino?” e poi ha spiegato a Carlo Conti perché ha posto questa domanda: “Devi sapere che prima di cantare Orietta prende tre peperoncini. L’ha fatto una volta con me ed io mi sono bruciato da tutte le parti. Non sai i bollori”.