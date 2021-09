Detto Fatto, Bianca Guaccero al veleno contro una coppia vip “Questi hanno rotto..”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

È iniziato soltanto da pochi giorni il programma Detto fatto, condotto da Bianca Guaccero con il supporto di Jonathan Kashanian. Il programma come sempre ha avuto un successo strepitoso in questi giorni ed è stato molto seguito dai telespettatori, che pare fossero in trepida attesa ormai da diverse settimane. Come sempre, nel corso delle puntate andate in onda questa settimana, la conduttrice ha affrontato diverse tematiche tra le quali alcune legate al gossip. Nello specifico, nella puntata che è andata in onda venerdì 17 settembre Bianca Guaccero nella rubrica di Jonathan Kashanian sembra abbia parlato di una delle coppie più chiacchierate di questa estate 2021. Stiamo inevitabilmente parlando di Ben Affleck e Jennifer Lopez. Ma cosa ha dichiarato la conduttrice?

Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian, grande debutto con la nuova stagione di Detto fatto

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, in questi giorni è tornato il programma Detto fatto condotto da Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian. Sembra che durante la puntata andata in onda venerdì 17 settembre, ad un certo punto si sia parlato di ritorni di fiamma ed inevitabilmente si è finiti a parlare di Ben Affleck e Jennifer Lopez. È stato uno dei ritorni di fiamma più belli della storia del mondo dello spettacolo senza alcun dubbio. I due erano stati insieme già tanti anni fa ed il loro amore, circa 20 anni fa, aveva fatto letteralmente sognare ed emozionare tutti i fan della coppia. Adesso, a distanza di tanti anni i due pare che questa estate 2021 abbiano deciso di riprovarci.

“Hanno già rotto….”, il commento piuttosto duro della Guaccero sul ritorno di fiamma hollywoodiano

Bianca però sembra che ad un certo punto abbia espresso il suo personale parere su questo ritorno di fiamma e si è dimostrata parecchio scettica al riguardo. Parlando con Jonathan ad un certo punto la conduttrice sarebbe andata giù molto pesante dicendo “Posso dirlo? Hanno già rotto questi Bennifer, hanno già scocciato!”. Una frase molto dura, che sicuramente ha lasciato tutti perplessi, uno tra tutti lo stesso Jonathan. In realtà, durante la rubrica in questione, si è anche parlato di altre coppie, come quella formata da Carlo Beretta e Giulia De Lellis e Diletta Leotta con Can Yaman.

La dichiarazione di Bianca su Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

Si è anche parlato di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, che come tutti sappiamo si sono lasciati ormai da diverso tempo ed hanno preso due strade differenti. “Mi viene nostalgia perché erano una bella coppia Anna e Gigi lei è serena oltre che una forma fisica spettacolare ma anche Gigi si è dato da fare”. Questo ancora il commento di Bianca nel parlare di questa coppia che purtroppo è scoppiata dopo tanti anni di amore. Adesso Gigi D’Alessio aspetta un figlio dalla nuova compagna Denise, mentre Anna ha ufficializzato la sua storia con il rapper Livio Cori. Parlando ancora di ritorni di fiamma inevitabilmente si è parlato di un possibile flirt tra la stessa Bianca ed il suo ex Nicola Ventola. La conduttrice ha smentito però ancora una volta il ritorno di fiamma con il suo ex dicendo “Tutti gli anni ci facciamo le fotografie e le storie apposta perché tutti gli anni esce fuori questo gossip, siamo solo grandi amici”.