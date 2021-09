Tale e quale show, Fedez vede la sua imitazione e commenta lanciando una frecciata al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri venerdì 17 settembre 2021, è andata in scena la prima puntata di Tale e Quale Show per questa nuova edizione 2021. Il programma condotto da Carlo Conti era piuttosto atteso ed effettivamente la prima puntata ha avuto un successo davvero strepitoso. Tanti gli artisti che si sono esibiti sul palco durante la prima puntata.

Inizio col botto per Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti

Tra le tante celebrità invitate ci sono state Fedez e Loredana Bertè. Nello specifico ad interpretare Fedez insieme ad Achille Lauro e Orietta Berti sono stati i Gemelli Guidonia che hanno cantato il brano presentato dal Trio quest’estate ed intitolato Mille. Invece, ad interpretare Loredana Bertè è stata Alba Parietti in Che cosa vuoi da me. Nello specifico, sembra che queste esibizioni non abbiano convinto in egual modo.

Tanta approvazione per i gemelli Guidonia che hanno interpretato Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti

I giudici Infatti sono rimasti letteralmente sbalorditi dalla interpretazione dei gemelli Guidonia tanto che il trio è arrivato al primo posto. Opinione differente per Alba Parietti, la quale è arrivata ultima. A commentare queste esibizioni sono stati proprio i diretti interessati ovvero Fedez e Loredana Bertè. Il rapper Milanese pare che abbia registrato un video insieme al figlio Leone dove quest’ultimo è apparso piuttosto dubbioso.

I commenti di Fedez e Loredana Bertè sui social, dopo le loro imitazioni

Il piccolo Leone avrebbe esclamato “Sembra il papà”, ma il rapper avrebbe risposto “Ma non mi somiglia per niente”, tra le risate di Chiara. Poi avrebbe aggiunto facendo i ringraziamenti agli autori. “Comunque grazie per non avermi fatto i capelli bianchi, io lo so che in fondo la Rai mi vuole bene”, questo ancora quanto aggiunto dal rapper, ovviamente con la sua solita ironia che non abbandona mai. Sappiamo bene che purtroppo in questi ultimi tempi il rapporto tra il rapper e la Rai non è dei migliori. Tutto è accaduto dopo il concertone del Primo maggio, quando sul palco Fedez si è lasciato andare a delle dichiarazioni che hanno storto il naso all’azienda. Poi il rapper ha fatto anche i suoi complimenti al trio dicendo “Bravissimi”. Insomma, l’esibizione sembra sia stata promossa non solo dall’artista, ma anche dalla giuria. Loredana invece, sembra aver tanto apprezzato l’esibizione di Alba ed avrebbe pubblicato solo dei cuoricini.