Gf Vip 6, Giucas Casella “Ho conosciuto Amanda Lear quando era un uomo..”

Giucas Casella è stato da sempre un personaggio piuttosto particolare e abbiamo avuto modo di conoscerlo meglio durante la sua partecipazione all’Isola dei famosi. Adesso invece, ha iniziato una nuova avventura all’interno della casa più spiata d’Italia. Lo scorso 13 settembre infatti, ha iniziato ufficialmente la sua avventura al Grande Fratello vip 6 e pare che abbia già trovato il modo di finire sotto i riflettori. Sembra che a poche ore dal suo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia, Giucas abbia fatto alcune dichiarazioni e confessioni sul suo passato. La cosa incredibile è che Giucas però ha fatto delle dichiarazioni su una nota showgirl e personaggio televisivo di tutti i tempi. Ma di chi stiamo parlando e cosa ha dichiarato il gieffino?

Giucas Casella, dichiarazioni scoppiettanti al Grande Fratello Vip

Come abbiamo già avuto modo di vedere, Giucas Casella è un concorrente ufficiale della sesta edizione del Grande Fratello vip. A poche ore dal suo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia, sembra che l’illusionista abbia raccontato qualcosa di se e del suo passato che riguarda però anche un’altra persona. Quest’ultima sarebbe Amanda Lear. Nello specifico, il gieffino avrebbe raccontato di aver incontrato Amanda quando era molto giovane e soprattutto quando aveva un altro nome.

Il racconto inedito su Amanda Lear

“Avevo appena 25 anni e avevo avuto già tutto. Ero stato in tanti teatri in tutto il mondo. Sono stato anche al Moulin Rouge, sono stato un anno lì. Poi ero stanco e non ce la facevo più di fare quella vita. Cosa mi ha fatto ricominciare? Mi sono fermato per un po’ e poi ho incontrato Peki D’Oslo, Amanda Lear, quando era ancora un uomo. Mi disse ‘non puoi abbandonare, sei bravissimo, devi continuare’. Io però non mi divertivo a fare spettacolo, ma dopo le sue parole ricominciai”. Sostanzialmente è da tempo ormai che si parla del fatto che Amanda fosse dapprima un uomo e che soltanto in un secondo momento, sia diventata una donna.

La smentita di Amanda

In realtà però, queste voci sono state da sempre smentite dalla stessa Amanda nel corso di alcune interviste rilasciate in questi anni. “Questa ambiguità mi ha aiutato tantissimo perché si parlava solo di me. Ho fatto tutto io. Per provocazione sono stata io a cavalcare l’onda, con la mia voce particolare. Mi serviva pubblicità e l’abbiamo ottenuta. Ancora oggi ne parlano quindi figurati quanto ha funzionato. […] Ancora con questa storia della trans? Chi ha visto le mie foto su Playboy e continua a dire che sono uomo è sicuramente un idiota”. Queste le parole dichiarate dalla stessa Amanda nel corso di un’intervista rilasciata un po’ di tempo fa.

Il pensiero di Simona Izzo e Patrizia De Blanck

In realtà però a continuare a sostenere che Amanda fosse un uomo non è soltanto Giucas Casella, visto che un po’ di anni fa la stessa Patrizia De Blank e Simona Izzo, pare avessero avuto un dibattito proprio su questo. Entrambe, infatti, avrebbero sostenuto che Amanda fosse nato uomo ed a dire da Simona lo testimonierebbe il fatto che in fondo lei non ha mai smentito categoricamente.