Ilary Blasi risponde alle polemiche sul nuovo programma Star in the Star e poi di Barbara D’Urso dice …

Ilary Blasi la conosciamo tutti per essere la moglie di Francesco Totti, ma soprattutto una conduttrice di grande successo. È stata al timone di diverse trasmissioni e soprattutto reality come il Grande Fratello vip e anche L’isola dei famosi. Soltanto da poche ore ha fatto invece il debutto su Canale 5 con una nuova trasmissione intitolata Star in the star. Nel momento in cui è uscita la notizia, pare che siano sorte una serie di polemiche circa questo nuovo programma. Ma per quale motivo?

Star in the star, le polemiche sul nuovo programma di Canale 5

Sembra che una volta capite le dinamiche del gioco, in molti avessero criticato il programma perché considerato molto simile a due programmi di casa Rai, ovvero Tale e Quale Show di Carlo Conti e il cantante mascherato di Milly Carlucci. Per questo motivo, le settimane precedenti sono state piuttosto turbolente sia per Ilary che per tutta la macchina operativa di Star in the star. Ad ogni modo ,il programma è andato in onda lo scorso giovedì 16 settembre 2021 e pare che abbia avuto un discreto successo. A parlare nelle scorse ore è stata proprio Ilary Blasi, la quale si è concessa una intervista piuttosto importante e interessante. La conduttrice ha parlato, dunque, ed ha rilasciato questa intervista a Panorama ed esattamente a Francesco Canino.

Ilary Blasi parla del suo programma e delle polemiche

La moglie di Francesco Totti ha voluto quindi dire la sua riguardo questa polemica sorta nelle scorse settimane sul suo programma. “Non conosco l’identità dei concorrenti, per come sono fatta, come minimo avrei già spoilerato i nomi. Li conoscono solo in pochi della produzione e non me li hanno voluti dire per evitare che mi sfuggissero. Questi poveretti praticamente vivono blindati. Non ho letto gli spoiler sul cast e comunque non c’ho capito niente: sono entrata alle prove convinta di cogliere indizi e dettagli ma alla fine mi sono lasciata trascinare delle esibizioni, che sono davvero spettacolari”. Questo quanto dichiarato da Ilary. Il giornalista ad un certo punto avrebbe chiesto alla Blasi se effettivamente il suo programma fosse simile a quelli condotti da Carlo Conti e Milly Carlucci. A quel punto però, la conduttrice avrebbe risposto di avere le idee abbastanza chiare al riguardo e di pensarla esattamente come Carlo Conti, ovvero che in tv c’è posto per tutti.

Il punto di vista della conduttrice

“Le polemiche fanno parte del gioco e la risposta più facile da dare è il solito “nel bene o nel male purché se ne parli”. La verità è che sono concentrata più sul programma che sulle polemiche. Guardo nel mio orto, non in quello altrui: quando mi hanno fatto vedere it format — nella versione tedesca — ho provato a capire quanto la mia conduzione si potesse adattare al programma, non quanto somigliasse ad altri show. La penso esattamente come Carlo Conti c’e posto per tutti. Lui è un professionista serio e un uomo intelligente. E poi diciamolo: in tv sono anni che non s’inventa niente da zero, ma il conduttore e gli autori possono comunque dare un twist imprimendo un’identità diversa a un programma”. Queste ancora le dichiarazioni di Ilary.

Ilary su Barbara D’Urso

Poi però, ad un certo punto dell’intervista sembra che la moglie di Francesco Totti abbia voluto parlare di Barbara D’Urso e citare quella volta, quando di lei disse ” Da Barbara D’Urso non possiamo salvarci, invade tutti i giorni le nostre case”. A quel punto il giornalista le avrebbe chiesto se poi tra le due fosse accaduto qualcosa e se Barbara si fosse offesa. Ecco la risposta di Ilary: “Per niente, è troppo intelligente per cadere nelle trappole dei social. E poi un minimo di ironia, dai, era un gioco sul look non un insulto. Non vorrei che dopo il body shaming passassimo al fashion shaming”.