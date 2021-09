Mara Venier e Francesca Fialdini nella bufera, fanno pace in diretta ma le massacrano “hanno fatto una sceneggiata”

0 SHARES Condividi Tweet

È partita ufficialmente la nuova stagione televisiva di Rai 1 e così ieri, domenica 19 settembre è andata in scena la prima puntata di Domenica In con al timone sempre Mara Venier. Sempre sullo stesso canale poi alle ore 17 è andata in onda la prima puntata del programma di Francesca Fialdini, ovvero quello intitolato Da noi.. a Ruota libera. Questa volta però, il nuovo anno è iniziato bene soprattutto per la Fialdini che finalmente è stata annunciata dalla Zia Mara.

Mara Venier e Francesca Fialdini, che rapporto c’è davvero tra le due?

Fino a pochi mesi fa, pare che Mara non avesse mai lanciato la trasmissione della collega che va in onda subito dopo la sua, la domenica pomeriggio. In realtà in passato non è mai accaduto che la zia Mara lanciasse la trasmissione che va in onda subito dopo Domenica in e per questo, pare fossero sorte delle polemiche e dei malcontenti soprattutto da parte di Francesca. In molti si sono sempre chiesti perché effettivamente Mara non abbia mai voluto lanciare programmi successivi che tra l’altro è una pratica molto comune nel mondo della televisione. A tal riguardo, un po’ di tempo fa Francesca era stata interpellata al riguardo e aveva risposto “Non ne ho la più pallida idea, le starò sulle balle”.

Incontro nei corridoio tra le due, baci e abbracci poi il collegamento a Domenica In

Mara Venier invece non si è mai chiaramente espressa al riguardo. In realtà però sembrerebbe che tra le due non ci sia alcun tipo di problema, visto che alcune fonti riferiscono che le due si sarebbero addirittura incontrate proprio al termine delle prove dei loro rispettivi programmi nei Corridori degli studi. Tra di loro ci sarebbe stato un incontro piuttosto cordiale e addirittura si sarebbero fermate e salutate con un abbraccio. Che sia finalmente pace tra le due? Intanto nella puntata di ieri è accaduto ciò che tutti si aspettavano da tempo. A Domenica In c’è stato il collegamento con Francesca Fialdini. “Incontriamoci presto, Mara, perché questo è il luogo delle donne straordinarie. Quando vuoi la mia Ruota è sempre aperta per te“, avrebbe detto Francesca Fialdini. E la Venier, avrebbe risposto: “Francesca ti faccio il mio in bocca al lupo, tanto noi ci incontriamo qui nei corridoi della Dear, ci abbracciamo. E davvero buon lavoro di cuore per questi lunghi mesi. Ma tanto noi siamo qua e abbiamo modo di incontrarci e di farci una bella chiacchierata come sempre. Vai Francesca! Buon lavoro!“.

Pace fatta? Qualcuno non ci crede

Intanto alcuni continuano a non credere a questo buonismo ed uno tra tutti si è espresso il giornalista Giuseppe Candela, secondo il quale la Venier non ha fatto altro che evitare ulteriori polemiche e per questo ha fatto questo gesto che però non sentirebbe. “Certe sceneggiate meglio evitarle prima“, avrebbe detto Giuseppe Candela.