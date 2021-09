Maurizio Costanzo su Tale e quale show, diretto e senza freni “Il cast di quest’anno …”

0 SHARES Condividi Tweet

È iniziata lo scorso venerdì 17 settembre la nuova edizione di Tale e Quale Show, ovvero il programma condotto da Carlo Conti. Sono stati tanti gli artisti che hanno preso parte a questa prima puntata e che si sono esibiti ottenendo un successo davvero strepitoso. Del resto, non è una novità il fatto che il programma condotto da Carlo Conti è molto amato dal pubblico italiano ed ha avuto da sempre un successo davvero incredibile. Pare che ci fosse, infatti tanta attesa per l’inizio di questa nuova edizione.

Tale e quale show, l’attesa è finita: al via la nuova stagione del programma

Adesso, ad ogni modo, sembra che in queste ultime ore sia arrivata una indiscrezione relativa proprio all’edizione appena iniziata di Tale e Quale. Si tratterebbe di una indiscrezione sul possibile vincitore ed in molti si chiedono come sia possibile visto che il programma è appena iniziato. Sembrerebbe che ad annunciare questa indiscrezione sia stato in realtà proprio Maurizio Costanzo nella sua rubrica sul settimanale Nuovo. Ma cosa ha dichiarato il noto giornalista?

L’indiscrezione di Maurizio Costanzo sul presunto vincitore del programma

Sembrerebbe che nei giorni scorsi il noto conduttore e giornalista Maurizio Costanzo, sul settimanale Nuovo nella rubrica da lui tenuta, abbia lanciato una indiscrezione. Questa riguarderebbe il nome del favorito di questa edizione di Tale e Quale. “Apprezzo tutto il cast di questa edizione dello show di Carlo Conti. Ma punterei su Simone Montedoro, che ha già dimostrato di essere un artista poliedrico. Cinema, tivù, teatro, e ha partecipato a “Il cantante mascherato” di Milly Carlucci. Penso abbia tutte le carte in regola per aggiudicarsi la vittoria o arrivare almeno sul podio”. Questo quanto dichiarato da Maurizio che in realtà, quindi, non ha fatto altro che esprimere il suo punto di vista, dichiarando il suo favorito per la finale.

Simone, possibile vincitore del programma di Carlo Conti?

D’altra parte, Simone sembra aver apprezzato molto le parole di Maurizio e sa che adesso avrà davvero tanto da fare per evitare di deludere le aspettative di chi crede davvero in lui. Lo stesso pare che abbia dichiarato di volersi mettere comunque alla prova nonostante abbia già compiuto 48 anni e proprio per questa motivazione avrebbe scelto di prendere parte al programma di Rai 1. Intanto, non rimane che attendere la seconda puntata, che andrà in onda venerdì 24 settembre 2021 sempre alla stessa ora su Rai 1.