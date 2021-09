Pio e Amedeo, il duo ritira il Premio Satira a Forte dei Marmi e fa un discorso, il popolo del web “che veleno contro Fedez …”

0 SHARES Condividi Tweet

In questi ultimi anni Pio e Amedeo sono stati sicuramente molto presenti in TV ed il loro successo sembra essere ormai consacrato. Il noto duo comico foggiano ha preso parte a diversi programmi televisivi in questi ultimi anni e la scorsa stagione sono stati al timone di una trasmissione condotta esclusivamente da loro, che pare abbia avuto un successo davvero strepitoso. Recentemente sono stati sul palco dei Seat Music Awards, ovvero il programma condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada dove hanno ritirato un premio. In quale occasione pare che non abbiano soltanto ritirato il premio, ma abbiano colto l’occasione per lanciare una frecciata a Fedez. Lo stesso è accaduto nelle scorse ore.

Pio e Amedeo ritirano l’ennesimo premio a Forte dei Marmi

Pio e Amedeo sono stati omaggiati a Forte dei Marmi con il premio satira politica. I due così hanno preso parte all’evento giunto ormai alla 41esima edizione, lo scorso sabato 18 settembre, ed hanno parlato molto bene di questa manifestazione sui social network. Sempre attraverso il web però, i due pare che abbiano voluto intanto ringraziare il pubblico che continua a seguirli con tanto affetto e poi hanno voluto ancora pungere e lanciare una stoccata seppur senza fare alcun riferimento specifico.

Il post del duo comico foggiano, stoccata a Fedez?

I due hanno più che altro citato “utenti comuni” che insultano e quelli che danno vita a “sterili e pretestuose polemiche”. “Ieri a Forte dei Marmi abbiamo ricevuto il premio per la Satira Politica 2021, un riconoscimento prestigioso di cui siamo molto molto fieri. E vorremmo condividere questa soddisfazione con tutti voi, con la nostra gente, con il nostro pubblico. Senza di voi nulla è possibile”. Questo quanto scritto da Pio e Amedeo. Ed ancora “Ed è per questo che vogliamo dedicare questo premio alle PERSONE, a quelle per bene, a quelle che non hanno bisogno di sfogare un disagio interiore scrivendo ca…ate e cattiverie sui social, alle persone che invece di buttare via il tempo a infervorarsi con sterili e pretestuose polemiche hanno voglia di consumare la vita col sorriso”. Dopo aver letto le parole del duo comico sembra che in molti abbiano sostenuto che effettivamente queste parole fossero rivolte a Fedez visto che nell’ultimo periodo tra le due parti c’è stato un vero e proprio botta e risposta, anche piuttosto infuocato.

La polemica sorta dopo la partecipazione di Pio e Amedeo ai Seat Music Awards

Ricordiamo infatti che sul palco dei Seat Music Awards su Rai 1, il duo foggiano pare abbia, con sarcasmo, voluto pizzicare Fedez sottolineando come quest’ultimo sia sempre pronto a creare delle polemiche a livello mediatico soltanto con l’obiettivo di aumentare il numero dei propri follower e vendere qualsiasi tipo di prodotto.