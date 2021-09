Tu Si Que Vales, De Filippi a Mammuccari su Giulia Stabile “Brava, vero?” e lui “No brava , è …”

0 SHARES Condividi Tweet

Per diverse settimane si è parlato della presunta partecipazione a Tu Sì Que Vales della giovanissima ballerina Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione del noto talent show di Canale 5 ovvero Amici di Maria De Filippi. In molti si sono domandati quale compito avrebbe svolto la giovane all’interno dell’amatissimo programma Mediaset, ed ecco che finalmente la risposta è arrivata lo scorso sabato con la messa in onda della prima puntata. Nel corso di questa la ballerina si è esibita sul palco insieme ad uno dei protagonisti della puntata ovvero Sadek. Un’esibizione incredibile che ha lasciato tutti senza fiato, compreso Teo Mammuccari il cui commento non è assolutamente passato inosservato. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Grande successo per la prima puntata di Tu Si Que Vales

Sono milioni i telespettatori che con affetto e costanza ormai da diversi anni seguono Tu Sì Que Vales, programma Mediaset in onda il sabato sera su Canale 5. E sempre gli stessi telespettatori aspettavano con molta ansia la messa in onda della prima puntata avvenuta lo scorso sabato 18 settembre. Tanti sono stati i momenti divertenti ed emozionanti ma allo stesso tempo non sono neanche mancati i colpi di scena. Proprio Maria De Filippi ad un certo punto ha infatti fatto salire sul palco la bravissima Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione di Amici, permettendole di potersi esibire insieme ad un grande talento della puntata ovvero Sadek.

L’esibizione di Giulia Stabile

Giulia Stabile chiamata ed invitata da Maria De Filippi ad entrare in studio è quindi salita sul palco di Tu Sì Que Vales per esibirsi insieme al coreografo francese Sadek. Una coreografia improvvisata il cui risultato è stato davvero sorprendente, tanto da aver lasciato tutti a bocca aperta, compreso lo stesso coreografo. Il talento della giovane ballerina era ben chiaro a tutti già dal suo esordio ad Amici ma sul palco di Tu Sì Que Vales è stato assolutamente confermato. Tra coloro che più di tutti sono rimasti stupiti e colpiti vi troviamo il simpaticissimo giudice Teo Mammucari il quale non è riuscito a trattenere il suo pensiero sulla giovane ballerina.

Le parole di Maria De Filippi e la risposta di Teo Mammuccari

“Brava, vero?”, queste sono state le parole che Maria De Filippi ha espresso rivolgendosi a Mammuccari e alle quali il noto giudice di Tu Si Que Vales ha risposto “È un fenomeno, non brava. Non lo sapevo”.