Amici, Alessandra Celentano una furia contro Raimondo Todaro: “Non hai capito un cavolo”

Ormai tutte le trasmissioni televisive sono ricominciate e, tra queste c’è Amici di Maria De Filippi che quest’anno andrà in onda di domenica dopo che a Barbara D’Urso è stata tolta la conduzione delle trasmissioni della domenica pomeriggio.

Amici per grande parte è formato dal solito cast e cioè Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Veronica Peparini, Lorella Cuccarini per il secondo anno consecutivo ma non come insegnante di danza bensì di canto e la new entry tanto attesa, Raimondo Todaro.

Alessandra Celentano scatenata contro Raimondo Todaro

La trasmissione è appena iniziata e già si è profilato il primo scontro tra i due insegnanti di ballo, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

La Celentano è entrata con indosso una maglietta con su la scritta “la danza è una” e Todaro ha detto di averla intesa come una frecciata a lui ma la Celentano gli ha risposto così: “Devo spiegare questa frase perché tu non hai capito un cavolo. La danza è una, è il contrario di quello che pensi tu. La danza è quella di qualità, quella fatta bene”.

Poi hanno iniziato ad esaminare gli allievi sui quali spesso i due insegnanti di danza non erano daccordo e allora se Raimondo ha scelto Serena la Celentano ha detto che non le piace affatto ma piuttosto di aver puntato gli occhi su una ballerina di danza classica. La ballerina, invece, Todaro non l’ha scelta perché per lui è troppo brava e per questo ha detto alla Celentano: “Prendila tu. Ma se vince Amici non è merito tuo, sappilo”.

La prima puntata di Amici

Ad Amici, oggi che è la prima puntata c’erano sia ex allievi della scuola che personaggi famosi.

A iniziare è stata la vincitrice dell’anno scorso Giulia Stabile mentre seduti c’erano: Aka7even, Deddy, Alessandro, Gerry Scotti, Tommaso Paradiso, Raoul Bova, Nino Frassica, Roberto Baggio, Linus, Paola Egonu, Ambra Sabatini, Flavia Pennetta, Eleonora Abbagnato, Filippo Magnini, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Alessandro Cavallo.

Questi personaggi sono stati scelti dalla De Filippi perchè hanno tutti un comune denominatore: hanno creduto nei loro sogni fino a realizzarli e sono proprio loro che hanno consegnato la maglia a chi ha superato le valutazioni dei giudici.

Dall’altra parte, sulla Rai c’era Mara Venier che ha cominciato la trasmissione così: “Comincia questa domenica all’insegna delle donne ed io voglio salutare e abbracciare Maria De Filippi, in bocca al lupo alla Toffanin e Francesca Fialdini.”