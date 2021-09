Uno Mattina in Famiglia: battute al veleno tra Timperi e Setta, l’atmosfera è imbarazzante

0 SHARES Condividi Tweet

Oggi è ricominciato Unomattina in Famiglia condotto quest’anno, come l’anno scorso, da Monica Setta e Tiberio Timperi e con l’aggiunta di Ingrid Muccitelli. Dopo tutto quello che durante l’estate appena trascorsa si sono detti Tiberio Timperi e Monica Sette, i telespettatori erano curiosi di vedere come avrebbero fatto a stare insieme davanti alle telecamere e oggi hanno dato la dimostrazione che lo sforzo è tanto ma non basta perché tra di loro è stato un continuo scambio di battute velenose e l’atmosfera che è arrivata al pubblico a casa non è stata affatto di distensione come la trasmissione dovrebbe offrire ma, al contrario, di grosse tensioni.

Tra Monica Setta e Tiberio Timperi l’atmosfera è glaciale

Come era prevedibile dopo una estate passata a dirsene di tutti i colori, oggi la tensione tra Monica Setta e Tiberio Timperi era palpabile.

Questa stagione per Unomattina in famiglia è la 33esima e ciò che è arrivato ai telespettatori vendendo oggi il programma è stata la tensione tra i conduttori tanto che sui social più di qualcuno si è chiesto come faranno a condurre insieme tante puntate se già alla prima si respira questa atmosfera.

Ad inizio trasmissione, Tiberio Timperi appena ha avuto la linea ha detto “ … tacevo in attesa che le donne, giustamente, all’insegna del politicamente corretto prendessero la parola”.

Quando poi in chiusura di programma Monica Setta ha invitato i telespettatori a stare davanti alla tv per seguire Domenica In di Mara Venier, Timperi ha commentato: “Anche perché dietro non si vede nulla” e la Setta visibilmente infastidita per essere stata, in qualche modo, sarcasticamente corretta, ha detto: “Battuta troppo scontata”.

Le tensioni tra Tiberio Timperi e Monica Setta

Durante l’estate appena trascorsa, Monica Setta e Tiberio Timperi, a distanza si sono punzecchiati parecchio, infatti lui ha detto: “lei ha il numero del mio cellulare, ma le impedisco di chiamarmi. Sono un professionista, lei fa il suo lavoro e io faccio il mio“.

E lei aveva risposto che era stato lui a chiamarla per invitarla a cena in previsione della conduzione in tandem.

La Setta aveva anche detto di Timperi: “Penso che sia un professionista e ci sono centinaia di persone che possono testimoniarlo. Non siamo diventati amici, ma in tv si va per lavorare non per organizzare pranzi e cene quando si spengono le telecamere”.

E, ancora: “Mi hanno chiesto, mi sono chiesta anche io più volte, se avessi fatto bene a perorare, nel mio piccolo, da giornalista e da telespettatrice la “causa” di Tiberio Timperi che la ex direttrice di Rai 1 Teresa de Santis non avrebbe voluto a Uno mattina in famiglia nella stagione 2019/2020.

Lui era reduce da La vita in diretta e la De Santis lo avrebbe lasciato volentieri a casa. Lo sosteneva Guardì. Ma una tosta come Teresa si era presa l’ultima parola. Prima di decidere mi chiese che cosa ne pensassi ed io caldeggiai la sua presenza. Non lo conoscevo se non di vista, ma televisivamente lo avevo sempre apprezzato ed ero sicura che insieme a me avrebbe formato una splendida coppia tv. È andata proprio così. I rapporti personali non sono mai sbocciati, anzi sono stati assai difficili, non me ne sono mai pentita. Posso apparire una donna emotiva, impetuosa, istintiva. È l’apparenza, appunto. Nel mio lavoro sono fredda, lucida, analitica e guardo sempre il “bene” del prodotto, mai le antipatie o le simpatie. Penso che in tv si va per lavorare, non per fare amicizia”.