Amici, Anna Pettinelli al veleno contro il figlio di Gigi D’Alessio: “Sembri …”

0 SHARES Condividi Tweet

Anche Amici, la fortunatissima trasmissione di Maria De Filippi è ricominciata e il pubblico non ha esitato a sintonizzarsi su Canale 5 per seguire anche questa nuova stagione.

I professori di quest’anno, in parte sono stati riconfermati infatti abbiamo ritrovato Anna Pettinelli, Rudy Zerbi Lorella Cuccarini anche se come maestra di canto e non più di danza come l’anno scorso e la new entry, che ha fatto tanto discutere durante l’estate, Raimondo Todaro ex insegnante di ballo a Ballando con le stelle il programma Rai di Milly Carlucci.

Anna Pettinelli al veleno contro il figlio di Gigi D’Alessio, Luca

Tra gli aspiranti allievi di quest’anno, ieri c’era un nome famoso, Luca D’Alessio, figlio di Gigi.

Anna Pettinelli ha avuto per lui parole molto dure mentre Rudy Zerbi lo ha apprezzato molto.

Anna Pettinelli ha detto: “Ho abbassato la leva per delusione. Credo tu sia cresciuto a pane e musica e vivendo con un padre così importante e creativo potevi dare qualcosa di più”.

E poi, per finire la stroncatura, ha anche aggiunto: “Mi sembri un Gigi D’Alessio dimensione 2.0. Se tuo padre cantasse oggi canterebbe come te, ma meglio. Lo trovo datato, perdonami”.

E poi, ancora: “Non trovo modernità in quello che fai … Manca l’originalità””.

Nonostante questo parere negativo, Luca D’Alessio è comunque entrato nella scuola di Amici ma Luca non ha esitato a esternare tutto il suo malcontento per le frasi della Pettinelli e ha detto: “Io e mio padre siamo due persone diverse. Sono qui per questo in realtà”. Anche la ballerina Eleonora Abbagnato è stata in disaccordo con le parole della Pettinelli e ha commentato: “Stai dicendo che è un Gigi D’Alessio dei poveri” e la Pettinelli ha controbattuto: “Per me manca di originalità”.

Arisa scrive una lettera per Maria De Filippi su Amici

Arisa, sui social ci ha tenuto a fare un in bocca al lupo a Maria De Filippi per la nuova stagione, la 21esima di Amici e ha scritto che per lei l’anno scorso ” … è stata e rimarrà sempre una delle opportunità più grandi che ho avuto”.

E poi ha anche aggiunto: “Sono tutte persone straordinarie ed è anche perché merito loro se Amici funziona, ci attacca allo schermo e ci lascia senza fiato. Mi mancherà tutto, ma…” e poi, per finire, ha concluso così “Io la guarderò da casa come voi, come ho sempre fatto e come farò sempre”.