Luca Argentero da Cattelan: “Mi dà fastidio che mia moglie metta i like a De Martino” e Stefano senza mezzi termini risponde in tempo reale

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero sta per tornare sui teleschermi con Doc nelle tue mani 2, la serie tv che è stata seguitissima e amatissima e che tratterà, come gli stessi attori hanno anticipato, il tema del covid che ha travolto il mondo negli ultimi due anni.

Ieri, Luca Argentero è andato ospite da Alessandro Cattalan a Da grande e si è messo in gioco anche prendendosi simpaticamente in giro. Cattalan gli ha fatto una serie di domande a cui lui non si è sottratto, anzi ha risposto in modo molto sincero e a tratti anche scomodo per un personaggio come lui che è visto da tutti come un sex simbol.

Alessandro Cattelan intervista Luca Argentero

Alessandro Cattelan ha iniziato ieri il suo nuovo programma su Rai 1 Da grande ed è la prima volta per il conduttore ha un programma sulla rete ammiraglia della Rai. Ieri ospite da Cattalan è andato Luca Argentero che, fresco di matrimonio con Cristina Marino e padre da poco più di un anno della piccola Nina Speranza, si è raccontato senza remore.

Le domande erano poste dai social e la prima di queste è stata: “La vita sessuale viene stravolta dopo essere diventati genitori?” e Argentero ha risposto “Ni” per poi spiegare meglio: “Non c’è tutta la giornata a disposizione, ci sono meno frangenti. Non c’è più ‘sono stanco’, ‘stavolta no’. Quando si può, si fa. L’occasione rende l’uomo ladro. Quando c’è quella finestra temporale aperta, la devi utilizzare”.

Poi Argentero ha risposto ad un’altra domanda, se controlla la moglie rispondendo di si perché lui e la moglie si dicono reciprocamente dove vanno e cosa fanno durante la giornata e poi ha aggiunto che più di un controllo si tratta di sapere per stare tranquilli e “non essere preoccupati”.

Luca Argentero dice che gli dà fastidio che la moglie metta i like a Stefano De Martino

Poi Luca Argentero, con molta schiettezza ha rivelato che gli dà fastidio che la moglie mette i like a Stefano De Martino e ha raccontato: “Io le chiedo: amore, lo conosci? Perché gli metti like? ‘Perché ha un profilo curato’, mi risponde. Questa è la cosa che mi dà davvero fastidio. Ma cosa vuol dire che ha un profilo curato? Non è vero, dai non è vero”.

E a quel punto Cattalan ha detto che anche sua moglie mette i like a De Martino e allora Luca ha fatto un appello all’ex ballerino: “Stefano è un ragazzo serio e intelligente. Quindi, Stefano bloccale!”.

In tempo reale Stefano De Martino su Instagram prima ha mostrato la schermata delle ‘ amicizie’ dove figurano le mogli di Argentero e Cattalan e poi ha scritto, scherzando: “Non ce la faccio, non me la sento”.