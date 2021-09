Enrico Papi decide di svelare che alcuni suoi colleghi …

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Enrico Papi per essere un noto conduttore televisivo, anche piuttosto amato dai telespettatori. È stato al timone di trasmissioni televisive molto importanti ed ha lavorato non soltanto in Mediaset, ma anche in RAI. Nonostante siamo abituati a vederlo in atteggiamenti piuttosto positivi e sempre sorridente, nel corso della sua vita Enrico Papi ha dovuto anche fare i conti con dei momenti piuttosto difficili. E non ci riferiamo a periodi legati alla sua vita privata, ma sempre da un punto di vista professionale. Ad un certo punto della sua carriera gli sono state sbarrate diverse porte e soltanto recentemente ha voluto parlarne e far sapere a tutti quanti, cosa effettivamente ha passato.

Enrico Papi, momenti difficili nel corso della sua carriera

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, pare che il conduttore abbia confessato di aver vissuto dei momenti piuttosto difficili nel corso della sua carriera. L’artista infatti ha sostenuto di essere stato vittima di bullismo televisivo ed ha raccontato alcune cose accadute negli anni passati. “Quando una persona dice di volersi allontanare dalla tv per sua scelta, in realtà è “costretta” da altre persone”. Questo quanto dichiarato da Enrico, il quale effettivamente ad un certo punto della sua carriera si è allontanato dal mondo dello spettacolo, dicendo che questo fosse un suo volere. A quanto pare però non è stato così.

La confessione del conduttore lascia tutti senza parole “Costretto da altre persone…”

In quel periodo piuttosto difficile, Enrico ha potuto contare soltanto sull’affetto della sua famiglia e di qualche amico più caro. “Quando mi hanno messo nelle condizioni di dovermi allontanare io l’ho fatto con serenità e mi sono dedicato alla famiglia”. Poi fortunatamente è arrivata per lui una offerta molto interessante direttamente da Tv8 che ha deciso di dargli una seconda possibilità. Grazie a questo è riuscito così a riscattarsi ed a lasciarsi questo periodo alle spalle.

La vicinanza della sua famiglia e la proposta di Tv8, la nuova vita di Enrico Papi

La sua famiglia è sempre stata al suo fianco e parliamo della moglie Raffaella, con la quale è sposato da circa 23 anni. Nel corso di questa intervista, Papi ha parlato anche della moglie, svelando quello che è il segreto della loro intesa. “L’essere entrambi svalvolati“, sarebbe questo il segreto della longevità della loro relazione.