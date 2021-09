Anna Tatangelo senza mezzi termini Spero solo che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Debutterà la prossima domenica 5 ottobre su Canale 5, il nuovo programma condotto da Anna Tatangelo. Stiamo parlando del programma intitolato Scene da un matrimonio. La cantante di Sora, nonostante sia molto giovane può vantare una grande carriera alle sue spalle e adesso è pronta per questa nuova avventura. Di questo e di tanto altro, Anna ne ha parlato nel corso di una recente intervista che ha rilasciato a TVMia. Ma cosa ha dichiarato?

Anna Tatangelo pronta a debuttare con Scene da un matrimonio su Canale 5

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Anna Tatangelo il prossimo 5 ottobre debutterà su Canale 5 come conduttrice di un programma intitolato Scene da un matrimonio. Nel corso di un’intervista rilasciata proprio in questi giorni, pare che la cantante di Sora si sia detta piuttosto felice di iniziare questa nuova avventura. “Sono felice come donna e come artista. È un momento che mi dà tante soddisfazioni e chissà che questo programma non me ne porti altre, ci spero.” Questo quanto dichiarato da Anna Tatangelo la quale in quest’ultimo periodo sta vivendo davvero dei momenti molto felici e sereni sotto ogni punto di vista.

“Voglio mettermi in gioco….”, le parole della cantante di Sora

Ed ancora durante l’intervista, Anna ha aggiunto “Voglio mettermi in gioco, in questo programma sull’amore racconterò anche molto di me stessa.” Questo ancora quanto dichiarato dalla cantante di Sora che si è detta molto felice di condurre questo programma che andrà in onda su Canale 5 e che si intitola “Scene da un matrimonio“. Questo sarà un programma incentrato sui sentimenti e negli anni passati è stato condotto da Davide Mengacci. Durante le puntate, si parlerà di tutto ciò che accade nel giorno delle nozze.

La storia d’amore tra Anna e Livio Cori, un amore da favola

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, in quest’ultimo periodo Anna sembra essere rinata non soltanto da un punto di vista professionale. Una volta conclusa la storia con Gigi D’Alessio e dopo aver sofferto parecchio, finalmente ha ritrovato il sorriso e l’amore. Si è fidanzata con il giovane rapper Livio Cori, con il quale sembra che la relazione vada a gonfie vele. Anna ha tenuto nascosta questa storia per un pò di tempo e solo recentemente ha ufficializzato la relazione con Livio.